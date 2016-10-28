Beşiktaş 4 yılda bambaşka yerde

Ersan Gülüm: "Beşiktaş dört sene önce nerelerdeydi, şimdi nerelerde."

Futbol hayatını Çin'in Hebei China Fortune Kulübü'nde sürdüren Ersan Adem Gülüm, Beşiktaş'ın performansı hakkındaki düşüncelerini haber1903' e açıkladı. Takıma bu sezon önemli oyuncuların katıldığını söyleyen Ersan, "Avrupa takımları içinde hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde namağlup olan iki tam Beşiktaş ve Real Madrid. Bu da Beşiktaş'ın büyüklüğünü gösteriyor. Beşiktaş dört sene önce nerelerdeydi, şimdi nerelerde. Beşiktaş benim zamanımda yeni bir yapılanma süreci içerisindeydi. Ben ve o kadroda hâlâ olan bir kaç oyuncu o zor günleri görmüştür. Ama şimdi görüyorsunuz ki Beşiktaş çok farklı yerlere geldi" dedi.