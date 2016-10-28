 Beşiktaş 4 yılda bambaşka yerde – Fotomaç – 28 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ekim 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş 4 yılda bambaşka yerde

    Beşiktaş 4 yılda bambaşka yerde

    : "Beşiktaş dört sene önce nerelerdeydi, şimdi nerelerde."

    Futbol hayatını Çin'in Hebei China Fortune Kulübü'nde sürdüren Ersan Adem Gülüm, Beşiktaş'ın performansı hakkındaki düşüncelerini haber1903' e açıkladı. Takıma bu sezon önemli oyuncuların katıldığını söyleyen Ersan, "Avrupa takımları içinde hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde namağlup olan iki tam Beşiktaş ve Real Madrid. Bu da Beşiktaş'ın büyüklüğünü gösteriyor. Beşiktaş dört sene önce nerelerdeydi, şimdi nerelerde. Beşiktaş benim zamanımda yeni bir yapılanma süreci içerisindeydi. Ben ve o kadroda hâlâ olan bir kaç oyuncu o zor günleri görmüştür. Ama şimdi görüyorsunuz ki Beşiktaş çok farklı yerlere geldi" dedi.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş 4 yılda bambaşka yerde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.