Şenol Güneş o isimleri kadroya almadı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Ankara'ya gelen siyah-beyazlı kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı. Siyah-beyazlı futbolcular taraftarlarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Beşiktaşlı kafile daha sonra havalimanında bekleyen takım otobüsüyle konaklayacağı Wyndham Ankara Otele hareket etti. Beşiktaş 'ın kadrosunda Atiba, Oğuzhan Özyakup, Gökhan İnler, Ömer Şişmanoğlu yer almadı. Beşiktaş , yarın akşam saat 20.00'da Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı kafilede şu isimler yer aldı:

Fabricio, Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Andreas Beck, Luiz Rhodolfo, Atınç Nukan, Adriano, Gökhan Gönül, Marcelo Guedes, Dusko Tosic, Tolgay Arslan, Olcay Şahan, Aras Özbiliz, Necip Uysal, Kerim Frei, Ricardo Quaresma, Talisca, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde yapılan antrenmana el topu ve 5'e 2 oyunlarıyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, 1 saat süren idmanı çıkış çalışmasıyla tamamladı.

Başkent ekibinin bugünkü idmanına tedavisine devam edilen Marko Milinkovic katılmazken, Cosmin Matei, Samuel Owusu ve Ferhat Görgülü takımla çalışmalara başladı. Cezalı futbolcusu bulunmayan kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynayacak Gençlerbirliği-Beşiktaş karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Maçı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

İrfan Can: "Çok iyi hazırlandık"

Kırmızı-siyahlı takımın genç orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Ligde iki haftadır maçlardan puansız ayrıldıklarını hatırlatan İrfan Can, "Bu hafta çok iyi hazırlandık. İnşallah Beşiktaş'a ilk yenilgisini biz tattıracağız." dedi.

Mağlup oldukları karşılaşmalarda kötü goller yediklerini ifade eden İrfan Can, "İkinci yarılarda ise çok iyi oynuyoruz. Bu maçta iyi performansımızı en baştan itibaren sahaya yansıtıp, son dakikaya kadar da iyi oynayarak sahadan galip ayrılan taraf olmak istiyoruz." diye konuştu.

ANKARALI FUTBOLSEVERLERE UYARI

Gençlerbirliği Kulübü, maçı izlemeye gelecek futbolseverleri çanta getirmemeleri konusunda uyardı. Kulüpten yapılan açıklamada "Güvenlik tedbirleri çerçevesinde, 28.10.2016 tarihinde Beşiktaş ile yapacağımız müsabakada seyircilerin çanta, poşet vb. eşyalar ile stadyuma gelmemelerini önemle rica ederiz." denildi.

Duyuruda, maça getirilecek bu tarz eşyaların güvenlik birimleri tarafından stadyuma alınmayacağı belirtildi.