Sambacı Adriano 32 yaşına bastı
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, 32'inci yaşını dünkü idman öncesi kesilen pastayla kutlandı. Neşeli görüntülere sahne olan kutlamada Adriano arkadaşlarına teşekkür etti. Bu arada Şampiyonlar Ligi resmi hesabı da, sosyal medya üzerinden Brezilyalı yıldızın doğum gününü kutladı.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 4
Yorum
görkem Toplam borç 1.257 ise 267 milyon alacak 1.524 nerden çıkıyo
- Aslan'dan gol dersi
Toplam 9
Yorum
eray cevap türkiye kupasına bu kadar az çıkan bir takım taraftarı olarak kıskanman normal kimisi başarılarla konuşur kimisi rakip takım adına konuşur git ve kendi takımın ne yapmış bak :D
- Caner’e ne yaptınız?
Toplam 2
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bjk35 Ozan kim kardeş?
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