 Sambacı Adriano 32 yaşına bastı – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    Sambacı Adriano 32 yaşına bastı

    Sambacı Adriano 32 yaşına bastı
    'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, 32'inci yaşını dünkü idman öncesi kesilen pastayla kutlandı. Neşeli görüntülere sahne olan kutlamada Adriano arkadaşlarına teşekkür etti. Bu arada Şampiyonlar Ligi resmi hesabı da, sosyal medya üzerinden Brezilyalı yıldızın doğum gününü kutladı.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:08
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