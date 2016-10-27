Q7’ye Lille kancası
Portekizli yıldızı transfer listesine dahil eden Lille, Ocak ayında Quaresma’yı resmen isteyecek.
Fransız ekibi Lille'i satın almak için girişimlerde bulunan ve yeni patron olmasına kesin gözüyle bakılan İspanyol iş adamı Gerard Lopez'in, transfer listesinde ses getirecek isimler bulunduğu kaydedildi. Fransız basınında yer alan haberlerde, Luis Campos'u danışmanı olarak yanına alan Lopez'e sunulan 50 kişilik transfer listesinde Ricardo Quaresma'nın da yer aldığı belirtildi. Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesinin sona ereceği hatırlatılan Quaresma'nın, Lille'in devre arasında ilk sıralardaki hedeflerinden biri olduğu ifade edildi. Fransız yetkililerin Ocak'ta Quaresma için Beşiktaş'ın kapısını çalacak. Lille'in hedefi 33 yaşındaki Quaresma'yı alarak bir taşla iki kuş vurmak olduğu; hem kadrolarına tecrübeli bir yıldızı katacaklar hem de takımdaki Portekizliler Eder (28) ve Lopes'e (20) ağabeylik yapacak bir ismi almış olacakları ifade edildi.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:49
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eray cevap türkiye kupasına bu kadar az çıkan bir takım taraftarı olarak kıskanman normal kimisi başarılarla konuşur kimisi rakip takım adına konuşur git ve kendi takımın ne yapmış bak :D
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bjk35 Ozan kim kardeş?
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