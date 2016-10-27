 Q7’ye Lille kancası – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    Q7’ye kancası

    Q7’ye Lille kancası

    Portekizli yıldızı transfer listesine dahil eden , Ocak ayında Quaresma’yı resmen isteyecek.

    Fransız ekibi 'i satın almak için girişimlerde bulunan ve yeni patron olmasına kesin gözüyle bakılan İspanyol iş adamı Gerard Lopez'in, transfer listesinde ses getirecek isimler bulunduğu kaydedildi. Fransız basınında yer alan haberlerde, Luis Campos'u danışmanı olarak yanına alan Lopez'e sunulan 50 kişilik transfer listesinde Ricardo Quaresma'nın da yer aldığı belirtildi. Sezon sonunda ile sözleşmesinin sona ereceği hatırlatılan Quaresma'nın, Lille'in devre arasında ilk sıralardaki hedeflerinden biri olduğu ifade edildi. Fransız yetkililerin Ocak'ta Quaresma için Beşiktaş'ın kapısını çalacak. Lille'in hedefi 33 yaşındaki Quaresma'yı alarak bir taşla iki kuş vurmak olduğu; hem kadrolarına tecrübeli bir yıldızı katacaklar hem de takımdaki Portekizliler Eder (28) ve Lopes'e (20) ağabeylik yapacak bir ismi almış olacakları ifade edildi.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:49
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