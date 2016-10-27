 Ömür boyu namağlup – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    Ömür boyu namağlup

    Ömür boyu namağlup
    Şampiyonlar Ligi hesabının Beşiktaş ve R. Madrid'in namağlup yoluna devam etmesi ile ilgili paylaşımı hakkında Orman; "'ın marka değeri yüksek kulüplerle kıyaslanması güzel bir şey. Bize kalsa, ömür boyu yenilmemezlik serisinin devam etmesini isteriz. Ama futbolun içerisinde yenilmek de var" yorumunu yaptı.

    DAHA KUPA ALMADIK
    Beşiktaş'ın tüm cephelerde elinden gelen mücadeleyi verdiği belirten Bakan Orman, "Her alanda umutluyuz" dedi. Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli üç maçları olduğunu belirten Fikret Orman, "Üç kritik maça çıkacağız, Ondan sonra önümüze bakacağız artık. Daha bitmiş, elde edilmiş, kaldırılmış bir kupa yok. Büyük konuşmak doğru değil" dedi.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:04
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