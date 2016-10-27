Ömür boyu namağlup
Şampiyonlar Ligi hesabının Beşiktaş ve R. Madrid'in namağlup yoluna devam etmesi ile ilgili paylaşımı hakkında Orman; "Beşiktaş'ın marka değeri yüksek kulüplerle kıyaslanması güzel bir şey. Bize kalsa, ömür boyu yenilmemezlik serisinin devam etmesini isteriz. Ama futbolun içerisinde yenilmek de var" yorumunu yaptı.
DAHA KUPA ALMADIK
Beşiktaş'ın tüm cephelerde elinden gelen mücadeleyi verdiği belirten Bakan Orman, "Her alanda umutluyuz" dedi. Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli üç maçları olduğunu belirten Fikret Orman, "Üç kritik maça çıkacağız, Ondan sonra önümüze bakacağız artık. Daha bitmiş, elde edilmiş, kaldırılmış bir kupa yok. Büyük konuşmak doğru değil" dedi.
DAHA KUPA ALMADIK
Beşiktaş'ın tüm cephelerde elinden gelen mücadeleyi verdiği belirten Bakan Orman, "Her alanda umutluyuz" dedi. Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli üç maçları olduğunu belirten Fikret Orman, "Üç kritik maça çıkacağız, Ondan sonra önümüze bakacağız artık. Daha bitmiş, elde edilmiş, kaldırılmış bir kupa yok. Büyük konuşmak doğru değil" dedi.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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görkem Toplam borç 1.257 ise 267 milyon alacak 1.524 nerden çıkıyo
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eray cevap türkiye kupasına bu kadar az çıkan bir takım taraftarı olarak kıskanman normal kimisi başarılarla konuşur kimisi rakip takım adına konuşur git ve kendi takımın ne yapmış bak :D
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bjk35 Ozan kim kardeş?
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