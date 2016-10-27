''Ne gerekiyorsa yapacağız''
“Caner’in uzun süreli sakatlığı var, zaman içerisinde değerlendireceğiz. Duygusal yapılı bir insanım ama kulübümü düşünmeliyim. Ne gerekiyorsa, onu yapacağız”
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, aşil tendonu koptuğu için ameliyat olan ve uzun süre formasından ayrı kalacak Caner Erkin'le ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Caner Erkin'e nazar değdiğini vurgulayan Orman; "Futbolun içerisinde bunlar olabiliyor. Demba Ba'nın da ayağı kırılmıştı, keşke olmasaydı. Caner şu anda dinleniyor, 1 ay içerisinde daha rahat bir hale gelir. Ondan sonra da en kısa süre içerisinde döneceğini düşünüyorum. Bunun sürecini zaman belirleyecek. Zamana bırakmak lazım. Geniş bir kadromuz var. Ona göre de hareket edeceğiz" dedi.
DUYGUSAL BİR ÜLKEDEYİZ
Sakatlanan Caner Erkin'in bonservisinin alınıp alınmayacağı konusunda da açıklama yapan Orman şu yorumu yaptı: "İnsan olarak duygusal bir ülkeyiz. Duygusal hareketler yapıyoruz ve beklentilere giriyoruz. Ben de duygusal yapılı bir insanım ama kulübümü düşünmeliyim. Caner'in uzun süreli sakatlığı var. Bunu zaman içerisinde değerlendireceğiz. Bizim yapacağımız adımları attığımızda herkes görür. Ne gerekiyorsa, onu yapacağız." Fikret Orman, Caner'in sakatlığıyla ilgili resmi siteden yapılan açıklama için de, "Kimseyi suçlayacak bir durumumuz yok. Bilgilendirmeler yapıyoruz, hepsi bu" dedi.
AYAKKABISINI 2 AY SONRA GİYER
Profesör Sinan Karaoğlu, Caner'in 2 ay sonra ayakkabı giyeceğini söyledi. Yıldız oyuncunun 1 ay ayağını sabit tutacağını belirten Karaoğlu, "Daha sonra destek ile yürümeye başlayacak. Ameliyat sonrası günde 3-4 saat desteksiz egzersiz yapacak. Caner ancak 2 ay sonra ayakkabı giymeye başlayacak. İkinci ayın sonunda fizik tedavi uygulanarak tendonun güçlenmesi sağlanacak. Tekrar sıkıntı yaşamamak için egzersizlere ve beslenmeye dikkat etmesi şart" diye konuştu.
DUYGUSAL BİR ÜLKEDEYİZ
Sakatlanan Caner Erkin'in bonservisinin alınıp alınmayacağı konusunda da açıklama yapan Orman şu yorumu yaptı: "İnsan olarak duygusal bir ülkeyiz. Duygusal hareketler yapıyoruz ve beklentilere giriyoruz. Ben de duygusal yapılı bir insanım ama kulübümü düşünmeliyim. Caner'in uzun süreli sakatlığı var. Bunu zaman içerisinde değerlendireceğiz. Bizim yapacağımız adımları attığımızda herkes görür. Ne gerekiyorsa, onu yapacağız." Fikret Orman, Caner'in sakatlığıyla ilgili resmi siteden yapılan açıklama için de, "Kimseyi suçlayacak bir durumumuz yok. Bilgilendirmeler yapıyoruz, hepsi bu" dedi.
AYAKKABISINI 2 AY SONRA GİYER
Profesör Sinan Karaoğlu, Caner'in 2 ay sonra ayakkabı giyeceğini söyledi. Yıldız oyuncunun 1 ay ayağını sabit tutacağını belirten Karaoğlu, "Daha sonra destek ile yürümeye başlayacak. Ameliyat sonrası günde 3-4 saat desteksiz egzersiz yapacak. Caner ancak 2 ay sonra ayakkabı giymeye başlayacak. İkinci ayın sonunda fizik tedavi uygulanarak tendonun güçlenmesi sağlanacak. Tekrar sıkıntı yaşamamak için egzersizlere ve beslenmeye dikkat etmesi şart" diye konuştu.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:38
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