 ''Ne gerekiyorsa yapacağız'' – Fotomaç – 27 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ''Ne gerekiyorsa yapacağız''

    ''Ne gerekiyorsa yapacağız''

    “Caner’in uzun süreli sakatlığı var, zaman içerisinde değerlendireceğiz. Duygusal yapılı bir insanım ama kulübümü düşünmeliyim. Ne gerekiyorsa, onu yapacağız”

    Başkanı Fikret Orman, aşil tendonu koptuğu için ameliyat olan ve uzun süre formasından ayrı kalacak Caner Erkin'le ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Caner Erkin'e nazar değdiğini vurgulayan Orman; "Futbolun içerisinde bunlar olabiliyor. Demba Ba'nın da ayağı kırılmıştı, keşke olmasaydı. Caner şu anda dinleniyor, 1 ay içerisinde daha rahat bir hale gelir. Ondan sonra da en kısa süre içerisinde döneceğini düşünüyorum. Bunun sürecini zaman belirleyecek. Zamana bırakmak lazım. Geniş bir kadromuz var. Ona göre de hareket edeceğiz" dedi.

    DUYGUSAL BİR ÜLKEDEYİZ
    Sakatlanan Caner Erkin'in bonservisinin alınıp alınmayacağı konusunda da açıklama yapan Orman şu yorumu yaptı: "İnsan olarak duygusal bir ülkeyiz. Duygusal hareketler yapıyoruz ve beklentilere giriyoruz. Ben de duygusal yapılı bir insanım ama kulübümü düşünmeliyim. Caner'in uzun süreli sakatlığı var. Bunu zaman içerisinde değerlendireceğiz. Bizim yapacağımız adımları attığımızda herkes görür. Ne gerekiyorsa, onu yapacağız." Fikret Orman, Caner'in sakatlığıyla ilgili resmi siteden yapılan açıklama için de, "Kimseyi suçlayacak bir durumumuz yok. Bilgilendirmeler yapıyoruz, hepsi bu" dedi.

    AYAKKABISINI 2 AY SONRA GİYER
    Profesör Sinan Karaoğlu, Caner'in 2 ay sonra ayakkabı giyeceğini söyledi. Yıldız oyuncunun 1 ay ayağını sabit tutacağını belirten Karaoğlu, "Daha sonra destek ile yürümeye başlayacak. Ameliyat sonrası günde 3-4 saat desteksiz egzersiz yapacak. Caner ancak 2 ay sonra ayakkabı giymeye başlayacak. İkinci ayın sonunda fizik tedavi uygulanarak tendonun güçlenmesi sağlanacak. Tekrar sıkıntı yaşamamak için egzersizlere ve beslenmeye dikkat etmesi şart" diye konuştu.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Ne gerekiyorsa yapacağız'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.