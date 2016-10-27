 Napoli maçının biletleri satışta – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    maçının biletleri satışta

    Napoli maçının biletleri satışta
    'ın Şampiyonlar Ligi 4. haftasında 1 Kasım Salı günü Vodafone Arena'da ile yapacağı maçın biletleri bugün saat 11.00'de satışa çıkıyor. Bilet fiyatları 130 TL ile 395 TL arasında değişirken; VIP ve 1903 tribünleri fiyatlarının ise 800-950 TL arasında olduğu açıklandı.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:44
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