 Kartal 'Parti' yaptı – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    Kartal 'Parti' yaptı

    Kartal 'Parti' yaptı

    Kartal, A ’dan naklen yayınlanan Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Akatlar’da coştu. Partizan karşısında iyi bir oyun sergileyen temsilcimizde Roll attığı 16 sayıyla yıldızlaştı.

    Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında BJK Akatlar Arena'da ağırladığı Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 77-62 mağlup etti. A 'dan naklen yayınlanan ve büyük bir heyecana sahne olan maçın ilk yarısını da ekibimiz 35-31 önde tamamladı. İkinci yarıda aradaki farkı iyiçe açan Kartal salondan 77-62 galip ayrıldı. Beşiktaş Sompo Japan'da Roll 16, Thompson 14 sayı üretti. Partizan'da ise Bircevic 15 ve Hatcher 13 sayı kaydetti.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:08
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