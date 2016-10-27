 Güneş, sakatlık uyarısı yaptı – Fotomaç – 27 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Güneş, sakatlık uyarısı yaptı

    Güneş, sakatlık uyarısı yaptı
    Şenol Güneş, ve maçları öncesi oyuncularını uyardı. Zorlu periyotta hem antrenmanların hem maçların zorlu geçeceğini oyuncularına aktaran Güneş; "İkili mücadelelerde temkinli olun, sakatlık yaratacak pozisyonlardan kaçının. Dinlenme ve beslenmenize de özen gösterin" ifadelerini kullandı.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Güneş, sakatlık uyarısı yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.