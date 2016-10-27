Gomez’i takipteyiz
Yönetici Berk Hacıgüzeller, “Fiorentina ve Wolfsburg’un tasarruflarını inceliyoruz. Gomez’le ilgili araştırmalarımız sürüyor” yorumunu yaptı.
Beşiktaşlı yönetici Berk Hacıgüzeller, dün mali konularla yaptığı detaylı açıklamalar sırasında Gomez'le ilgili gelişmeleri de yakından takip ettiklerini söyledi. Geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen ve Fiorentina'dan Wolfsburg'a transfer olan Gomez'in bonservisinden almaları gereken bedelle ilgili soruyu yanıtlayan Hacıgüzeller, "Uluslararası hukuk ve devletler hukuku nezdinde Fiorentina'nın tasarruflarını, Wolsfburg'un da Kulüpler Birliği nezdinde tasarruflarını izliyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
38.5 MİLYON TL KAR
Hacıgüzeller mali konularla ilgili de şu açıklamalarda bulundu: "Beşiktaş şirketleri 2012 yılında 526 milyon TL büyüklüğündeyken şimdi 1 milyar 213 milyon TL'ye ulaştı. Beşiktaş'ın son dönem karı 38.5 milyon TL. Geçen yıla göre gelirlerimiz %34 arttı. Kulübün stada taşınmasıyla boşalacak eski yerlerin kiraya verilmesiyle 1 milyon dolar ek gelir elde edeceğiz. Bugün 24 milyon dolar pozitif durumdayız. Yeni borçlanma yapmıyoruz ancak yıllık 110 milyon TL faiz ödüyoruz. Faiz yükünü yarıya indirmek için görüşmelerimiz sürüyor. Beşiktaş'ın gelirleri, borç ve faiz sarmalının üzerine çıktı. Sermaye artırımı şu an gündemimizde değil. Yayın gelirlerimizin 55-60 milyon dolara çıkmasını bekliyoruz."
38.5 MİLYON TL KAR
Hacıgüzeller mali konularla ilgili de şu açıklamalarda bulundu: "Beşiktaş şirketleri 2012 yılında 526 milyon TL büyüklüğündeyken şimdi 1 milyar 213 milyon TL'ye ulaştı. Beşiktaş'ın son dönem karı 38.5 milyon TL. Geçen yıla göre gelirlerimiz %34 arttı. Kulübün stada taşınmasıyla boşalacak eski yerlerin kiraya verilmesiyle 1 milyon dolar ek gelir elde edeceğiz. Bugün 24 milyon dolar pozitif durumdayız. Yeni borçlanma yapmıyoruz ancak yıllık 110 milyon TL faiz ödüyoruz. Faiz yükünü yarıya indirmek için görüşmelerimiz sürüyor. Beşiktaş'ın gelirleri, borç ve faiz sarmalının üzerine çıktı. Sermaye artırımı şu an gündemimizde değil. Yayın gelirlerimizin 55-60 milyon dolara çıkmasını bekliyoruz."
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:05
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