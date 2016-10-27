 Gomez’i takipteyiz – Fotomaç – 27 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Gomez’i takipteyiz

    Gomez’i takipteyiz

    Yönetici Berk Hacıgüzeller, “ ve ’un tasarruflarını inceliyoruz. Gomez’le ilgili araştırmalarımız sürüyor” yorumunu yaptı.

    Beşiktaşlı yönetici Berk Hacıgüzeller, dün mali konularla yaptığı detaylı açıklamalar sırasında Gomez'le ilgili gelişmeleri de yakından takip ettiklerini söyledi. Geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen ve 'dan 'a transfer olan Gomez'in bonservisinden almaları gereken bedelle ilgili soruyu yanıtlayan Hacıgüzeller, "Uluslararası hukuk ve devletler hukuku nezdinde Fiorentina'nın tasarruflarını, Wolsfburg'un da Kulüpler Birliği nezdinde tasarruflarını izliyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

    38.5 MİLYON TL KAR
    Hacıgüzeller mali konularla ilgili de şu açıklamalarda bulundu: " şirketleri 2012 yılında 526 milyon TL büyüklüğündeyken şimdi 1 milyar 213 milyon TL'ye ulaştı. Beşiktaş'ın son dönem karı 38.5 milyon TL. Geçen yıla göre gelirlerimiz %34 arttı. Kulübün stada taşınmasıyla boşalacak eski yerlerin kiraya verilmesiyle 1 milyon dolar ek gelir elde edeceğiz. Bugün 24 milyon dolar pozitif durumdayız. Yeni borçlanma yapmıyoruz ancak yıllık 110 milyon TL faiz ödüyoruz. Faiz yükünü yarıya indirmek için görüşmelerimiz sürüyor. Beşiktaş'ın gelirleri, borç ve faiz sarmalının üzerine çıktı. Sermaye artırımı şu an gündemimizde değil. Yayın gelirlerimizin 55-60 milyon dolara çıkmasını bekliyoruz."
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gomez’i takipteyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.