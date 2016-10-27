 Caner katılmadı, Gökhan tek çalıştı – Fotomaç – 27 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Caner katılmadı, Gökhan tek çalıştı

    Caner katılmadı, Gökhan tek çalıştı

    Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak , hazırlıklarını tamamladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, pas, 5'e 2 top kapma, dar alandaki çalışmalar ve taktik uygulamaların ardından çift kale maçla sona erdiği belirtildi.

    Açıklamada, siyah-beyazlı ekibin maçı öncesindeki son antrenmanına, sakatlığı bulunan Caner Erkin'in katılmadığı, Gökhan İnler'in ise bireysel çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Caner katılmadı, Gökhan tek çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.