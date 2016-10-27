Caner katılmadı, Gökhan tek çalıştı
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, pas, 5'e 2 top kapma, dar alandaki çalışmalar ve taktik uygulamaların ardından çift kale maçla sona erdiği belirtildi.
Açıklamada, siyah-beyazlı ekibin Gençlerbirliği maçı öncesindeki son antrenmanına, sakatlığı bulunan Caner Erkin'in katılmadığı, Gökhan İnler'in ise bireysel çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 16:52
- Vitor, Ada yolunda
Toplam 2
Yorum
cemal ünsal biraz daha beklesin aziz yıldırım onu tekrar getirir.
- Vitor, Ada yolunda
Toplam 2
Yorum
GFB Aykut kocaman baskan olsa keşke ali koç ta aziz yıldırım istifa diyenleri susturmak için adaylıgını acıkladı secime 2 yıl var ve o zamana kadar ali koç vazgecer zaten adaylıktan.. ....................................AYKUT KOCAMAN BİR BASKAN OLUR..........
- Q7’ye Lille kancası
Toplam 3
Yorum
Besiktask Bizim her zmn başımızın tacisin "Q7"lütfen göndermek vermeyin onu başka ellere zaten siz verseniz de o gitmez seni seviyoruz "Q7"
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