Caner Erkin'e büyük jest
Beşiktaş yönetimi sakatlığının hemen ardından aldığı karara göre tişörtlerin üzerinde fişek yazacak ve Caner Erkin'in bir fotoğrafı bulunacak.
Tişörtü, siyah-beyazlı oyuncular, Gençlerbirliği maçına ısınmak için sahaya çıktıklarında giyecekler.
Beşiktaş yönetimi, bu tişörtleri Kartal Yuvası mağazalarında ise satışa çıkarmayı düşünmüyor.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:38
- Deniz Ateş Bitnel'den itiraf
Toplam 5
Yorum
DCD hadi ordan
- Deniz Ateş Bitnel'den itiraf
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA ACABA NIYE ? CUNKU AZIZ YILDIRIM GS VE TS.'U COK SEVDIGI ICIN OLABILIRMI? GS NEDEN LIGI 6. BITIRDI ? NEDEN GS'YIN SAMPIYON TAKIMI VE TEKNIK HEYET DAGITILDI? TRABZONA DEVAMLI CEZALAR YAGIYOR? GECEN HAFTA GS VE KONYANIN PENALTISI VERILMEDI AYNI MACTA FB LEHINE PENALTI VERILDI
- Beşiktaş ile Gençlerbirliği 87. randevuda
Toplam 3
Yorum
MERT Düşünmeyin bu kadar, her maç kollanıyorsunuz, faulle aldığınız pozisyonlara faul çalınmıyor ve gol atıyorsunuz. Hakemi aldatmaya yönelik kendini atmalara (C.Tosun) kart gösterilmiyor. Hakeme azarlama şeklinde parmak sallama, diş sıkma, gözlerini pörtletme (O.Şahan) kart gösterilmiyor. Hem orda adamını var (Deli İbo) korkmayın yani
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