 Caner Erkin'e büyük jest – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    'e büyük jest

    Caner Erkin'e büyük jest

    yönetimi sakatlığının hemen ardından aldığı karara göre tişörtlerin üzerinde fişek yazacak ve 'in bir fotoğrafı bulunacak.

    Tişörtü, siyah-beyazlı oyuncular, maçına ısınmak için sahaya çıktıklarında giyecekler.

    yönetimi, bu tişörtleri Kartal Yuvası mağazalarında ise satışa çıkarmayı düşünmüyor.

    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:38
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