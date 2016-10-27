Ankara'da coşkulu karşılama
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Gençlerbirliği ile yapacağı maç için Ankara'ya geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Ankara'ya gelen siyah-beyazlı kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı. Siyah-beyazlı taraftarlar, sevgi gösterilerinde bulundukları futbolcularla fotoğraf çektirdi.
Beşiktaş kafilesi daha sonra havalimanında bekleyen takım otobüsüyle konaklayacağı Wyndham Ankara Otele hareket etti.
Beşiktaş'ın kadrosunda Atiba, Oğuzhan Özyakup, Gökhan İnler, Ömer Şişmanoğlu yer almadı.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:27
- Saadettin Saran’dan flaş açıklama
Toplam 7
Yorum
CKN Futbol usa Önce kişi tahlili yapmayı öğrenmeni tavsiye ederim. Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın ne alakası var. Aynı yönetim de çalışmış olmaları aynı yapıda oldukları anlamına gelmez. Ben Ali Koç ile statta tanışma şansına sahip oldum. Son derece beyefendi ve mütevazı bir yapısı var. Başkan olması Fenerbahçe için büyük bir şans olacaktır.
- Cimbom kayıp
Toplam 5
Yorum
misafir geçtiğimiz yıl aldıkları 2 sınıf kupayla hava atanlar bu lige henüz ısınamadı her halde.........
- "Kin, nefret, öfke ve böyle duygular..."
Toplam 8
Yorum
İLHAM AZERİ Saçmalıyorsun, arkadaş....
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