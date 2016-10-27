 Ankara'da coşkulu karşılama – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    Ankara'da coşkulu karşılama

    Ankara'da coşkulu karşılama

    , Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın ile yapacağı maç için Ankara'ya geldi.

    Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Ankara'ya gelen siyah-beyazlı kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı. Siyah-beyazlı taraftarlar, sevgi gösterilerinde bulundukları futbolcularla fotoğraf çektirdi.

    kafilesi daha sonra havalimanında bekleyen takım otobüsüyle konaklayacağı Wyndham Ankara Otele hareket etti.

    'ın kadrosunda Atiba, Oğuzhan Özyakup, Gökhan İnler, Ömer Şişmanoğlu yer almadı.

    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:27
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