Ankara'da coşkulu karşılama

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Ankara'ya gelen siyah-beyazlı kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı. Siyah-beyazlı taraftarlar, sevgi gösterilerinde bulundukları futbolcularla fotoğraf çektirdi.



Beşiktaş kafilesi daha sonra havalimanında bekleyen takım otobüsüyle konaklayacağı Wyndham Ankara Otele hareket etti.



Beşiktaş'ın kadrosunda Atiba, Oğuzhan Özyakup, Gökhan İnler, Ömer Şişmanoğlu yer almadı.