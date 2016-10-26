UEFA’dan çok özel paylaşım
UEFA, Beşiktaş ve Real Madrid'in bu sezon hiçbir resmi maçta yenilgi yüzü görmemesine dikkat çekti. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi hesabından iki takımın bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği sonuçlar paylaşıldı. Beşiktaş ve Real Madrid için "2016-2017 sezonunda yenilmediler" ifadeleri kullanıldı. R. Madrid'in 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik, Beşiktaş'ın 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik elde ettiği belirtildi.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Beşiktaş'ta sol bek senaryoları
Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
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