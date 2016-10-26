 UEFA’dan çok özel paylaşım – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    ’dan çok özel paylaşım

    UEFA’dan çok özel paylaşım
    , ve 'in bu sezon hiçbir resmi maçta yenilgi yüzü görmemesine dikkat çekti. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi hesabından iki takımın bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği sonuçlar paylaşıldı. Beşiktaş ve Real Madrid için "2016-2017 sezonunda yenilmediler" ifadeleri kullanıldı. R. Madrid'in 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik, Beşiktaş'ın 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik elde ettiği belirtildi.



    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:47
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