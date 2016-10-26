''Sinsice ve yalan...''
Beşiktaş'ta geçirdiği 1 sezon sonunda şampiyonluk ve gol krallığı sevincinin ardından Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'a transfer olan Alman yıldız Mario Gomez, Facebook hesabından bir açıklama yayımladı.
Beşiktaş'a geri döneceği ile alakalı basında çıkan haberleri yalanlayan Gomez " Wolfsburg'ta mutluyum ve ayrılmayı düşünmüyorum" dedi. Mario Gomez'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Türkiye'deki insanlar , özelliklede Beşiktaş geçen yıl kuşkusuz olarak kalbimde yer edindi. Bununla beraber basında hakkımda çıkan haberler ise rahatsız edici. Benim söylemediğim bazı sözleri yazan yerler var. Aslında çok üzerinde durulacak şeyler değil ama şuan içinde bulunduğumuz durumdan dolayı bu haberler oldukça sinsice ve yalan. Kararımın yüzde 100 arkasındayım. Wolfsburg'ta mutluyum ve ayrılmayı düşünmüyorum. Tek hedefim takım arkadaşlarım ile yaşadığımız bu durumu pozitife çevirmek. Herkes için en iyisini diliyorum"
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 18:21
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