Operasyon
Beşiktaş’ın büyük umutlarla İnter’den kiralık olarak renklerine kattığı Caner Erkin’in aşil tendonu koptu. Yönetim de geçtiğimiz sezon sonu West Ham'a gönderdiği Töre'yi yeniden kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Töre gelirse; Adriano sol bek, Gökhan sol açığa geçecek Gelmezse Beck ya da Tosic'ten biri sol bekte oynayacak.
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Beşiktaş'ta, Caner Erkin üzüntüsü yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu Antalya mücadelesinde sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı. Aşil tendonunun koptuğu belirtilen Erkin, acilen ameliyata alındı ve başarılı bir operasyon geçirdi. Ancak Caner Erkin'in sezonu kapattığı bilgisi, siyahbeyazlı yönetim ve taraftarlarda büyük üzüntü yarattı. Beşiktaş'ta Caner Erkin'in sakatlanmasının ardından teknik heyet ve yönetimin nasıl bir yol izleyeceği tartışılmaya başlandı.
ADRİANO YENİDEN SOL BEKTE
Beşiktaş'ın sezonun geri kalanında 'tek' sol bek ile idare etmesi zor görünüyor. Yönetim bu üzücü sakatlık sonrası Adriano ile sol bek problemini geçici olarak çözecek olan Şenol Güneş'in transfer isteğine göre hareket edecek ve devre arasında adımlarını atacak. Daha önceki mücadelelerde sol açık pozisyonunda değerlendirilen Adriano'nun sol beke geçmesiyle sol açık pozisyonunda yaşanan açığın, sezon başında West Ham'a kiralanan ancak bekleneni veremeyen Gökhan Töre ile telafi edilmesi hedefleniyor.
TÖRE DE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR
Sezon başında Slaven Bilic'in ısrarlarıyla West Ham'a transfer olan Töre, beklediği performansı yakalayamadı. Sosyal medyada Beşiktaş'ı takip eden ve siyah-beyazlılar hakkında paylaşım yapmaya devam eden Gökhan Töre'nin tekrar takıma dönmek istediği de biliniyor. Sezon sonunu beklemek istemeyen Gökhan'ın devre arasında Beşiktaş'a dönmek istediği ve bunun için yönetime talepte bulunduğu öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in de, Caner Erkin'in sakatlanmasının ardından bu operasyona sıcak baktığı belirtildi.
GÖBEĞİ BOZMAK İSTEMİYOR
Gökhan Töre'nin geri gelmesi durumunda Adriano sol bekte oynayacak. Töre de, Quaresma ile birlikte kanatlarda değişmeli olarak görev yapacak. Gökhan'ın transferi gerçekleşmemesi durumunda ise Adriano'nun alternatifi Tosic olacak. Fakat Tosic'in defansın göbeğinde Marcelo ile birlikte müthiş başaralı bir performans sergilemesi nedeniyle Şenol Güneş'in bu ikiliyi bozmayı düşünmediği ve birkaç kez o bölgede denediği Andreas Beck'i defansın solunda oynatmayı planladığı ifade edildi.
SENELİK ÜCRETİNİ KİM VERECEK?
Geçtiğimiz sezonun bitimiyle birlikte West Ham'a satın alma opsiyonlu kiralık olarak gönderilen Gökhan Töre'nin, ara transferde geri dönmesi durumunda, 2.5 milyon sterlin olan senelik ücretinin yarısının ödenmek zorunda kalınması Beşiktaş yönetimini düşündürüyor.
ADRİANO YENİDEN SOL BEKTE
Beşiktaş'ın sezonun geri kalanında 'tek' sol bek ile idare etmesi zor görünüyor. Yönetim bu üzücü sakatlık sonrası Adriano ile sol bek problemini geçici olarak çözecek olan Şenol Güneş'in transfer isteğine göre hareket edecek ve devre arasında adımlarını atacak. Daha önceki mücadelelerde sol açık pozisyonunda değerlendirilen Adriano'nun sol beke geçmesiyle sol açık pozisyonunda yaşanan açığın, sezon başında West Ham'a kiralanan ancak bekleneni veremeyen Gökhan Töre ile telafi edilmesi hedefleniyor.
TÖRE DE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR
Sezon başında Slaven Bilic'in ısrarlarıyla West Ham'a transfer olan Töre, beklediği performansı yakalayamadı. Sosyal medyada Beşiktaş'ı takip eden ve siyah-beyazlılar hakkında paylaşım yapmaya devam eden Gökhan Töre'nin tekrar takıma dönmek istediği de biliniyor. Sezon sonunu beklemek istemeyen Gökhan'ın devre arasında Beşiktaş'a dönmek istediği ve bunun için yönetime talepte bulunduğu öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in de, Caner Erkin'in sakatlanmasının ardından bu operasyona sıcak baktığı belirtildi.
GÖBEĞİ BOZMAK İSTEMİYOR
Gökhan Töre'nin geri gelmesi durumunda Adriano sol bekte oynayacak. Töre de, Quaresma ile birlikte kanatlarda değişmeli olarak görev yapacak. Gökhan'ın transferi gerçekleşmemesi durumunda ise Adriano'nun alternatifi Tosic olacak. Fakat Tosic'in defansın göbeğinde Marcelo ile birlikte müthiş başaralı bir performans sergilemesi nedeniyle Şenol Güneş'in bu ikiliyi bozmayı düşünmediği ve birkaç kez o bölgede denediği Andreas Beck'i defansın solunda oynatmayı planladığı ifade edildi.
SENELİK ÜCRETİNİ KİM VERECEK?
Geçtiğimiz sezonun bitimiyle birlikte West Ham'a satın alma opsiyonlu kiralık olarak gönderilen Gökhan Töre'nin, ara transferde geri dönmesi durumunda, 2.5 milyon sterlin olan senelik ücretinin yarısının ödenmek zorunda kalınması Beşiktaş yönetimini düşündürüyor.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Beşiktaş'ta sol bek senaryoları
Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
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