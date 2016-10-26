 ''Önce lider olalım sonra şampiyon'' – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    ''Önce lider olalım sonra şampiyon''

    ''Önce lider olalım sonra şampiyon''

    Antalya maçında attığı 2 golle 'ın galibiyetinde önemli payı olan Talisca, ülkesinde Lance gazetesine konuştu.

    22 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, " karşı oynadığım oyundan memnunum. İki gol atıp, zafer için takımıma yardımcı olduğum için şükürler olsun. İyi zaman geçiriyorum. Her geçen gün kendime olan güvenim artıyor, her şey iyi gidiyor. Her gün biraz daha şampiyonluk için motive oluyoruz. Ligde şampiyonluk hedeflerimizden biridir. Önümüzdeki haftalarda liderlik de gelecektir. Biz rekabet dengesini ve rakiplerimizin kalitesini biliyoruz. Ama biz en kısa zamanda liderliği almak ve sonuna kadar lider olarak gitmek istiyoruz" dedi.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:43
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