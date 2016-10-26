''Önce lider olalım sonra şampiyon''
Antalya maçında attığı 2 golle Beşiktaş'ın galibiyetinde önemli payı olan Talisca, ülkesinde Lance gazetesine konuştu.
22 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, "Antalyaspor karşı oynadığım oyundan memnunum. İki gol atıp, zafer için takımıma yardımcı olduğum için şükürler olsun. İyi zaman geçiriyorum. Her geçen gün kendime olan güvenim artıyor, her şey iyi gidiyor. Her gün biraz daha şampiyonluk için motive oluyoruz. Ligde şampiyonluk hedeflerimizden biridir. Önümüzdeki haftalarda liderlik de gelecektir. Biz rekabet dengesini ve rakiplerimizin kalitesini biliyoruz. Ama biz en kısa zamanda liderliği almak ve sonuna kadar lider olarak gitmek istiyoruz" dedi.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
''Önce lider olalım sonra şampiyon'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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