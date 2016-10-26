Oğuzhan dönüyor
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından ayrı kalan Oğuzhan'ın iyileştiği ve genç oyuncunun G.Birliği maçında 18 kişilik kadroya dahil edileceği belirtildi. Bu arada siyah-beyazlılar, yarın Ümraniye Tesisleri'nde yapılacak son antrenmanın ardından özel bir uçakla Ankara'ya gidecek ve cuma günü oynayacağı G.Birliği karşılaşması için kampa girecek.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Beşiktaş'ta sol bek senaryoları
Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Oğuzhan dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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