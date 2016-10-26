 Oğuzhan dönüyor – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Oğuzhan dönüyor

    Oğuzhan dönüyor
    'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından ayrı kalan Oğuzhan'ın iyileştiği ve genç oyuncunun G.Birliği maçında 18 kişilik kadroya dahil edileceği belirtildi. Bu arada siyah-beyazlılar, yarın Ümraniye Tesisleri'nde yapılacak son antrenmanın ardından özel bir uçakla Ankara'ya gidecek ve cuma günü oynayacağı G.Birliği karşılaşması için kampa girecek.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:42
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