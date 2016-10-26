Necip Uysal’dan çocuklara ziyaret
Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Necip Uysal, Bir Can Bin Umut Serabral Palsili Çocuklar Derneği'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında serabal palsi hastası çocukları ziyaret etti. Özel Yıldız Çocuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Kurucu Müdür Fikri Tarakcı ve öğretmenlerden bilgiler alan Necip, çocuklarla yakından ilgilendi ve sohbet etti. Çocuklara Efendi tişörtü hediye eden Uysal, ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Beşiktaş'ta sol bek senaryoları
Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Necip Uysal’dan çocuklara ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.