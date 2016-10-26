 Necip Uysal’dan çocuklara ziyaret – Fotomaç – 26 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Necip Uysal’dan çocuklara ziyaret

    Necip Uysal’dan çocuklara ziyaret
    'ın başarılı oyuncusu Necip Uysal, Bir Can Bin Umut Serabral Palsili Çocuklar Derneği'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında serabal palsi hastası çocukları ziyaret etti. Özel Yıldız Çocuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Kurucu Müdür Fikri Tarakcı ve öğretmenlerden bilgiler alan Necip, çocuklarla yakından ilgilendi ve sohbet etti. Çocuklara Efendi tişörtü hediye eden Uysal, ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Necip Uysal’dan çocuklara ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.