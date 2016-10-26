Küllerinden doğdu
Beşiktaş'ın yetenekli orta sahası Tolgay Arslan, sezon başından beri Teknik Direktör Şenol Güneş'in en çok güvendiği isimler arasında yer alıyor. 26 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlı formayla istikrarlı gidişatını sürdürerek ve her maç üzerine ekleyerek eski formuna kavuşuyor.
Küllerinden doğdu
2015-2016 sezonu öncesi hazırlık kampında sakatlanarak 6 ay futboldan uzak kalan Tolgay Arslan, bu sezon küllerinden doğdu. 26 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta Sosa'nın takımdan ayrılmasının ardından siyah-beyazlı orta sahanın organizasyonunda önemli rol oynuyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de çok güvendiği yetenekli orta saha, hocasının bu güvenini boşa çıkarmadı ve performansıyla hem sahada hem de takım arkadaşlarıyla olumlu bir hava yakaladı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Napoli maçında takımın en iyileri arasında yer alan 26 yaşındaki futbolcu, hafta sonu Antalyaspor'a karşı oynanan mücadelede de dikkatleri üzerine çekti. Tolgay'ın ilerleyen haftalarda performansının yükselerek ivme kazanması ön görülürken, Oğuzhan Özyakup'un sakatlığının da düzelmesinin ardından orta sahada yaşanacak rekabetin Beşiktaş'ın lehine dönmesi bekleniyor.
İlk sezon verimli geçti
2 yıl önce Beşiktaş'taki ilk sezonunda Slaven Bilic'in gözdelerinden olan Tolgay Arslan, 2014-2015 sezonunu 37 maç 2 gol ve 1 asist ile tamamladı. 2262 dakika siyah-beyazlı formayı giyen genç orta saha o sezonda 37 maçın 25'inde ilk 11'de sahaya çıkmıştı. 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. turunda oynanan maçta Liverpool'a attığı golle hafızalarda ayrı yer tutan Tolgay Arslan'ın bu golü ise Beşiktaşlı taraftarlar tarafından hala gündemden düşmüş değil.
Ardından 2015-2016 sezonunda Teknik Direktör Şenol Güneş ile yeni sezona başlayan siyah-beyazlı takımda hazırlık kampında çapraz bağları kopan 26 yaşındaki futbolcu 6 ay sahalardan uzak kalmıştı. Kariyerinin en ağır sakatlık dönemini geçiren Tolgay, geçen sezon sadece 8 maçta forma giydi. Bu maçların sadece 2'sinde ilk 11'de sahaya çıkan yetenekli orta saha, sezonu 1 asist ile tamamlamıştı.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 11:52
- 'Maça gelin' dedi, taraftar harekete geçti
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Kötü bir sonuç alınırsa Karabük maçında , taraftarın tepkisi sert olur yönetime.
- 'Hayırlı olsun Ali'
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon.
- Serdar Taşçı boşa çıkıyor
Toplam 2
Yorum
KEMAL İyi analiz yapılmalı; Son iki yılda çok stoper alındı ve gönderildi... Moskova'da takıma girmeyen bir oyuncu Trabzon'da ilk 18 de kendine nasıl yer bulacak? İlk 11'i zorlayacak oyuncular almalı Trabzon illa oyuncu alacaksa diye düşünüyorum.
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