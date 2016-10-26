Kartal durmuyor
Beşiktaş Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına dün devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, kondisyon ve taktik çalışmaları yaptıkları belirtildi. İdmana, Caner Erkin ile bireysel çalışmalar yapan Gökhan İnler'in katılmadıkları kaydedildi.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Beşiktaş'ta sol bek senaryoları
Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Kartal durmuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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