 Kartal durmuyor – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Kartal durmuyor

    Kartal durmuyor
    Süper Lig'in 9. haftasında 'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına dün devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, kondisyon ve taktik çalışmaları yaptıkları belirtildi. İdmana, Caner Erkin ile bireysel çalışmalar yapan Gökhan İnler'in katılmadıkları kaydedildi.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
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