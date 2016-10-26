Güneş’ten uyarı
Teknik direktör Şenol Güneş, G.Birliği ve Napoli maçları öncesi oyuncularını uyardı. Güneş, fiziki olarak yorgun olan oyuncuların özellikle daha dikkatli olmaları isterken, ikili mücadelelerde temkinli hareket edilmesini, sakatlığa zemin olabilecek her türlü durumdan uzak durmalarını söyledi. Tecrübeli hoca dinlenme ve beslenmenin önemli olduğunu ayrıca belirtti.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Güneş’ten uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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