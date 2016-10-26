 Güneş’ten uyarı – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Güneş’ten uyarı

    Güneş’ten uyarı
    Teknik direktör Şenol Güneş, G.Birliği ve maçları öncesi oyuncularını uyardı. Güneş, fiziki olarak yorgun olan oyuncuların özellikle daha dikkatli olmaları isterken, ikili mücadelelerde temkinli hareket edilmesini, sakatlığa zemin olabilecek her türlü durumdan uzak durmalarını söyledi. Tecrübeli hoca dinlenme ve beslenmenin önemli olduğunu ayrıca belirtti.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:48
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