"Daha kaldırılmış bir kupa yok"

Fikret Orman yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de geçen yılın şampiyonu Beşiktaş'ın, birleşmiş bir camiadan oluştuğunu belirtti. Kulübün ve camianın birçok problemini aştığını anlatan Orman, bu sezona da iyi başladıklarını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın konumunu değerlendiren Orman, "Elinden gelen mücadeleyi yapıyor. Biz de onun için mutluyuz. Tabii ligin daha başı. Şampiyonlar Ligi'nde daha önümüzde oynayacağımız üç maç var ki onlardan da üç tanesi, daha kritik maçlar. Ondan sonra önümüze bakacağız artık. Daha bitmiş, elde edilmiş, kaldırılmış bir kupa yok. Onun için çok büyük konuşmayı doğru bulmam." şeklinde konuştu.

Gençlerbirliği deplasmanı

Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta açılışında cuma günü Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşacaklarını belirten Fikret Orman, başkent ekibinin Beşiktaş'ta forma giymiş iyi bir teknik direktörünün bulunduğunu söyledi.

Gençlerbirliği'nin köklü bir kulüp olduğunu vurgulayan Orman, "Gençlerbirliği, kolay bir maç olmayacak. Beşiktaş güçlü bir ekip. İnşallah taraftarlarımızı mutlu edip İstanbul'a döneceğiz. Büyük bir moralle de Napoli maçına çıkacağız." diye konuştu.

Beşiktaş'ın zor günlerden geldiğini belirten Orman, "Bizim Beşiktaş Kulübünü devraldığımızdaki halini bütün kamuoyu biliyor. Futbol yapılanmasında çok zaman harcadık. Şimdi basketbolla başladık. Yavaş yavaş diğerlerine de başlayacağız." ifadelerini kullandı.