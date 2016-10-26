"Daha kaldırılmış bir kupa yok"
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, futbolun ardından basketbolda başlattıkları yapılanmayı diğer branşlar için de sürdüreceklerini söyledi.
Fikret Orman yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de geçen yılın şampiyonu Beşiktaş'ın, birleşmiş bir camiadan oluştuğunu belirtti. Kulübün ve camianın birçok problemini aştığını anlatan Orman, bu sezona da iyi başladıklarını ifade etti.
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın konumunu değerlendiren Orman, "Elinden gelen mücadeleyi yapıyor. Biz de onun için mutluyuz. Tabii ligin daha başı. Şampiyonlar Ligi'nde daha önümüzde oynayacağımız üç maç var ki onlardan da üç tanesi, daha kritik maçlar. Ondan sonra önümüze bakacağız artık. Daha bitmiş, elde edilmiş, kaldırılmış bir kupa yok. Onun için çok büyük konuşmayı doğru bulmam." şeklinde konuştu.
Gençlerbirliği deplasmanı
Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta açılışında cuma günü Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşacaklarını belirten Fikret Orman, başkent ekibinin Beşiktaş'ta forma giymiş iyi bir teknik direktörünün bulunduğunu söyledi.
Gençlerbirliği'nin köklü bir kulüp olduğunu vurgulayan Orman, "Gençlerbirliği, kolay bir maç olmayacak. Beşiktaş güçlü bir ekip. İnşallah taraftarlarımızı mutlu edip İstanbul'a döneceğiz. Büyük bir moralle de Napoli maçına çıkacağız." diye konuştu.
Beşiktaş'ın zor günlerden geldiğini belirten Orman, "Bizim Beşiktaş Kulübünü devraldığımızdaki halini bütün kamuoyu biliyor. Futbol yapılanmasında çok zaman harcadık. Şimdi basketbolla başladık. Yavaş yavaş diğerlerine de başlayacağız." ifadelerini kullandı.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 14:47
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Toplam 7
Yorum
ecolion maç temposu düşük. topla alışverişi , dikine oynaması iyi ama yetmez. çok koşması gerekiyor
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Toplam 3
Yorum
austin sağ bek lazım yine:) podolski filan orası idare eder zaten eren çok ii orada 1.adam o..ayrıca genç adamları tarayın artık..
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Toplam 1
Yorum
eagle373737 ya arkadaş nerde hakem hatası var , tosicin müdehalesi faulle alakası yok başka ne pozisyonu var, en başta kaçtane pozisyon harcadınız , hakeme kızacağınıza oyuncularınıza kızın
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