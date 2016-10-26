Caner'e Orhan Ak örneği: Ayağını denk al!
Aşil tendonu koptuğu için apar topar ameliyat masasına yatan Caner Erkin'e uyarı üzerine uyarı geliyor...
Tecrübeli futbolcunun yaşadığı aşil tendonu sakatlığının çok nazik bir durum olduğunu belirten dostları, ameliyat sonrası geçecek süreçte özellikle ilk 15 gün üzerinde duruyor. Orhan Şam'dan örnek veren dostları, tecrübeli futbolcunun ameliyat olduktan sonra kanepeden kalkarken aşil tendonunun yeniden koptuğunu ve bu yaşananlardan dolayı süreçte azami dikkat göstermesi konusunda uyarılar yapıyorlar. BU arada Caner Erkin önceki gün taburcu edilirken, hasta yatağında bile kendisini ziyaret edenlere kendisinin adeta moral vermesi dikkat çekti. Her gelen moralsiz bir şekilde Caner'e 'geçmiş olsun' derken, tecrübeli oyuncunun ise her ziyaretçisiyle sahalara döneceği tarihi hesaplayarak söylemesi dikkat çekti. Kamuoyunda 6-7 aylardan, doktoru Sarper Çetinkaya ise 4-5 ay üzerinden açıklamalar yaparken; Caner ise en kısa neyse o zaman sahalara döneceği müjdesi verdi.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:46
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Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
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Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
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