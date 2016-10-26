 Caner’e ne yaptınız? – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Caner’e ne yaptınız?

    Caner’e ne yaptınız?

    yönetimi ’ye başvuruda bulunarak, Çaykur Rizespor maçı sonrası ani bir kararla Milli Takım’a çağırılan Caner Erkin’e “nasıl bir tedavi uygulandığını” sordu.

    kulübü, sol aşil tendonunda kopma meydana gelen ve 6 ay sahalardan uzak kalacak Caner Erkin için flaş bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlıların açıklamasında, oyuncunun birkaç haftadır süre gelen sol aşil tendon ağrısı (tendinit) nedeniyle, teknik heyet ve sağlık ekibinin ortak kararıyla 30 Eylül'de oynanan Çaykur Rizespor maçı sonrasında Caner Erkin'in sol aşil tendon kılıfı içerisine kendi kanından alınan trombosit hücre (PRP) injeksiyonu yapılmış olup, 4-5 gün ile 1 hafta dinlendirilmesinin planlandığı belirtildi. Ancak başarılı oyuncunun ani bir karar ile Milli Takım'a seçilmesinin ardından A Milli Takım teknik heyeti ve sağlık ekibine bilgi verildiği duyuruldu.

    TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI
    Açıklamanın devamında, Caner Erkin'e tedavi yapılıp yapılmadığıyla ilgili Milli Takım'dan rapor istendiğini belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Oyuncumuzun başarılı geçen ameliyat sonrası tedavi süreci başlamış olup; Sağlık Kurulu ve A Milli Takım sağlık heyetine oyuncumuza Milli Takım sürecinde (varsa) yapılan tedaviyle ilgili kulübümüze detaylı bilgilendirme yapılması için resmi başvuru yapılmıştır.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:57
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