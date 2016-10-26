Beşiktaş'tan 15 sayı fark
Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında BJK Akatlar Arena'da ağırladığı Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 77-62 mağlup etti.
İki takımın da sert savunma yaparak başladığı mücadelede Partizan'ın üçlükleriyle geriye düşen Beşiktaş, 7-0'lık bir seri yakalayarak 5. dakikayı 11-8 önde geçti. Pota altında yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen siyah-beyazlı ekip, dış atışlarda üstünlüğünü korumayı başardı. Siyah-beyazlılar, Thompson'ın ürettiği sayılarla ilk çeyreği 21-16 önde tamamladı.
İkinci çeyreğin ilk 3 dakikasında rakibine sayı şansı vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, bu süreyi 28-16 üstünlükle geride bıraktı. Robinson'un üçlükleriyle ilk yarının bitimine 4 dakika kala skoru 30-25'e getiren Partizan, ev sahibi ekibin sayılarına karşılık veremedi. Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş, 35-31 üstünlüğüyle sona erdi.
Üçüncü periyotta zaman zaman hücumlarda hata yapsa da skor avantajını koruyan siyah-beyazlılar, 24. dakikayı 46-38 üstünlükle geçmeyi başardı. Sert savunma yaparak Sırbistan temsilcisinin farkı kapatma çabasını engelleyen ev sahibi ekip, Roll'un üçlüğüyle farkı yeniden 10 sayıya yükseltti ve 27. dakikaya 50-40 önde başladı. Siyah-beyazlılar son 2 dakika içinde yakaladığı 8-0'lık seriyle maçın üçüncü çeyreğini 60-45 önde geçti.
Son çeyrekte Thompson'un attığı basketlerle Partizan'ın arayı kapatma çabalarına izin vermeyen Beşiktaş, Amerikalı oyuncunun basketleriyle 35. dakikaya 69-51 önde girdi. Siyah-beyazlılar, kalan bölümde üstünlüğünü kaybetmedi ve karşılaşmayı 77-62 kazandı.
Beşiktaş Sompo Japan'da Roll 16, Thompson 14 sayı üretti. Partizan'da ise Bircevic 15 ve Hatcher 13 sayı kaydetti.
Salon: BJK Akatlar Arena
Hakemler: David Chambon (Fransa), Sergiy Zashchuk (Ukrayna), Gentian Cici (Arnavutluk)
Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan Güler 3, Thompson 14, Roll 16, Clark 8, Stimac 12, Şafak Edge 3, Sertaç Şanlı 4, Strawberry 10, Weems 7, İlkan Karaman
Partizan: Hatcher 13, Bircevic 15, Andric, Vrabac 9, Lukovic 4, Robinson 5, Ratkovica 9, Marinkovic 2, Koprivica 1, Karahodzic 4, Majstorovic
1. Periyot: 21-16
Devre: 35-31
3. Periyot: 60-45
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:14
- ''Çıkıp erkek gibi oynayacağız''
Toplam 5
Yorum
/* emekli vaktin gelmiş..paranı kazandın yıllarca..gençlere yol ver kardeş.
- Güneş’ten uyarı
Toplam 2
Yorum
ibrahim Hocam sana guveniyoruz once allaha sonra sana emenet bu takim kolay gelsin
- ''Trabzonspor, Trabzonspor gibi oynamalı''
Toplam 2
Yorum
ali Okay Mehmet Onazİ (OMO) üçlüyü bozma hocam??
Beşiktaş'tan 15 sayı fark haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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