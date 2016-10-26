 Beşiktaş'tan 15 sayı fark – Fotomaç – 26 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'tan 15 sayı fark

    Beşiktaş'tan 15 sayı fark

    Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında BJK Akatlar Arena'da ağırladığı Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 77-62 mağlup etti.

    İki takımın da sert savunma yaparak başladığı mücadelede Partizan'ın üçlükleriyle geriye düşen , 7-0'lık bir seri yakalayarak 5. dakikayı 11-8 önde geçti. Pota altında yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen siyah-beyazlı ekip, dış atışlarda üstünlüğünü korumayı başardı. Siyah-beyazlılar, Thompson'ın ürettiği sayılarla ilk çeyreği 21-16 önde tamamladı.

    İkinci çeyreğin ilk 3 dakikasında rakibine sayı şansı vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, bu süreyi 28-16 üstünlükle geride bıraktı. Robinson'un üçlükleriyle ilk yarının bitimine 4 dakika kala skoru 30-25'e getiren Partizan, ev sahibi ekibin sayılarına karşılık veremedi. Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş, 35-31 üstünlüğüyle sona erdi.

    Üçüncü periyotta zaman zaman hücumlarda hata yapsa da skor avantajını koruyan siyah-beyazlılar, 24. dakikayı 46-38 üstünlükle geçmeyi başardı. Sert savunma yaparak Sırbistan temsilcisinin farkı kapatma çabasını engelleyen ev sahibi ekip, Roll'un üçlüğüyle farkı yeniden 10 sayıya yükseltti ve 27. dakikaya 50-40 önde başladı. Siyah-beyazlılar son 2 dakika içinde yakaladığı 8-0'lık seriyle maçın üçüncü çeyreğini 60-45 önde geçti.

    Son çeyrekte Thompson'un attığı basketlerle Partizan'ın arayı kapatma çabalarına izin vermeyen Beşiktaş, Amerikalı oyuncunun basketleriyle 35. dakikaya 69-51 önde girdi. Siyah-beyazlılar, kalan bölümde üstünlüğünü kaybetmedi ve karşılaşmayı 77-62 kazandı.

    Beşiktaş Sompo Japan'da Roll 16, Thompson 14 sayı üretti. Partizan'da ise Bircevic 15 ve Hatcher 13 sayı kaydetti.

    Salon: BJK Akatlar Arena

    Hakemler: David Chambon (Fransa), Sergiy Zashchuk (Ukrayna), Gentian Cici (Arnavutluk)

    Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan Güler 3, Thompson 14, Roll 16, Clark 8, Stimac 12, Şafak Edge 3, Sertaç Şanlı 4, Strawberry 10, Weems 7, İlkan Karaman

    Partizan: Hatcher 13, Bircevic 15, Andric, Vrabac 9, Lukovic 4, Robinson 5, Ratkovica 9, Marinkovic 2, Koprivica 1, Karahodzic 4, Majstorovic

    1. Periyot: 21-16

    Devre: 35-31

    3. Periyot: 60-45

    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'tan 15 sayı fark haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.