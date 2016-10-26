Ayağını denk al!
Aşil tendonu koptuğu için apar topar ameliyat masasına yatan Caner Erkin'e uyarı üzerine uyarı geliyor...
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 04:24
- Kartı basıp gitti!
Toplam 1
Yorum
fener abi gokhan gonulun gitmesini bu adamla unutmustuk bu adamda elimizde patladi hay allahim ya
- Fabregas F.Bahçe’ye
Toplam 30
Yorum
mehmet Sakın haaa. İkinci Van Persie olur....Bulunduğu konumdan sonra Türkiye ligi ve Fenerbahçe' yi de küçük görür. . Bu adam gelmez hadi bir şekilde geldi diyelim. Kesinlikle kendini sıkmaz fazla yormaz...Biz Chelsea değiliz , artık sokağa atacak paramız yok ..fiyatı uçuk olmayan başarıya aç yetenekli oyuncular lazım .. Bizim alabileceğimiz oyuncular 10-11 milyon bonservis bedelli oyuncular ..onların yeteneklilerinden alınacak bulursak.
- Ali Koç 'adayım' dedi
Toplam 35
Yorum
mehmet Yakışır valla helal olsun.. Koç gibi başkandan koç gibi takım olur.
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