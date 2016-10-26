 Aboubakar şov başladı – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Aboubakar şov başladı

    Aboubakar şov başladı

    ’dan satın alma opsiyonu ile kiralanan Kamerunlu; 7 resmi maçın ardından golle tanışırken, son 2 karşılaşmada 3 gol attı, 1 de asist yaptı.

    'ın sezon başında Mario Gomez'in yerine 'dan satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiraladığı Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, maçı ile birlikte suskunluğunu bozdu. Napoli maçına kadar geçen 7 maçlık sürede net pozisyonları kaçıran ve maç içerisinde de etkisiz olan Aboubakar, İtalya deplasmanında attığı 2 gol ile adeta hayat buldu ve ligde karşısında 1 gol atıp, 1 de asist yaptı. Ayrıca Antalya maçında, saha içerisinde gösterdiği oyunla da alkış alan Aboubakar özgüvenini de kazandı. İtalya deplasmanında 3-2 kazanılan Napoli maçı ve ardından 3-0 kazanılan Antalyaspor maçında, toplamda 3 gol atıp 1 de asist yapan 24 yaşındaki forvet ; Beşiktaş'ın bu 2 karşılaşmada attığı 6 golün, 4 tanesine doğrudan etki etti.

    FORMAYI GARANTİLEDİ
    Resmen yeniden doğan Kamerunlu forvetin, ligde oynanacak olan Gençlerbirliği karşılaşmasına ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

    GALATASARAY'I İSTEMEDİ
    Vincent Aboubakar'la ilgili sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. 'ın transerdeki ilk hedefinin Sigthorsson değil, Kamerunlu golcü olduğu; Porto ile Josue'nin kiralanması için yapılan görüşmelerde Aboubakar için de teklif yapıldığı iddia edildi. Porto'nun Aboubakar için yapılan kiralama teklifini kabul ettiği fakat Kamerunlu oyuncunun, Beşiktaş'tan da teklif gelince Şampiyonlar Ligi opsiyonunu da göz önüne alarak siyah-beyazlı formayı giymeyi tercih ettiği belirtildi.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:47
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