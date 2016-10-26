Aboubakar şov başladı
Porto’dan satın alma opsiyonu ile kiralanan Kamerunlu; 7 resmi maçın ardından golle tanışırken, son 2 karşılaşmada 3 gol attı, 1 de asist yaptı.
Beşiktaş'ın sezon başında Mario Gomez'in yerine Porto'dan satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiraladığı Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Napoli maçı ile birlikte suskunluğunu bozdu. Napoli maçına kadar geçen 7 maçlık sürede net pozisyonları kaçıran ve maç içerisinde de etkisiz olan Aboubakar, İtalya deplasmanında attığı 2 gol ile adeta hayat buldu ve ligde Antalyaspor karşısında 1 gol atıp, 1 de asist yaptı. Ayrıca Antalya maçında, saha içerisinde gösterdiği oyunla da alkış alan Aboubakar özgüvenini de kazandı. İtalya deplasmanında 3-2 kazanılan Napoli maçı ve ardından 3-0 kazanılan Antalyaspor maçında, toplamda 3 gol atıp 1 de asist yapan 24 yaşındaki forvet ; Beşiktaş'ın bu 2 karşılaşmada attığı 6 golün, 4 tanesine doğrudan etki etti.
FORMAYI GARANTİLEDİ
Resmen yeniden doğan Kamerunlu forvetin, ligde oynanacak olan Gençlerbirliği karşılaşmasına ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.
GALATASARAY'I İSTEMEDİ
Vincent Aboubakar'la ilgili sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. Galatasaray'ın transerdeki ilk hedefinin Sigthorsson değil, Kamerunlu golcü olduğu; Porto ile Josue'nin kiralanması için yapılan görüşmelerde Aboubakar için de teklif yapıldığı iddia edildi. Porto'nun Aboubakar için yapılan kiralama teklifini kabul ettiği fakat Kamerunlu oyuncunun, Beşiktaş'tan da teklif gelince Şampiyonlar Ligi opsiyonunu da göz önüne alarak siyah-beyazlı formayı giymeyi tercih ettiği belirtildi.
FORMAYI GARANTİLEDİ
Resmen yeniden doğan Kamerunlu forvetin, ligde oynanacak olan Gençlerbirliği karşılaşmasına ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.
GALATASARAY'I İSTEMEDİ
Vincent Aboubakar'la ilgili sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. Galatasaray'ın transerdeki ilk hedefinin Sigthorsson değil, Kamerunlu golcü olduğu; Porto ile Josue'nin kiralanması için yapılan görüşmelerde Aboubakar için de teklif yapıldığı iddia edildi. Porto'nun Aboubakar için yapılan kiralama teklifini kabul ettiği fakat Kamerunlu oyuncunun, Beşiktaş'tan da teklif gelince Şampiyonlar Ligi opsiyonunu da göz önüne alarak siyah-beyazlı formayı giymeyi tercih ettiği belirtildi.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:47
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
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