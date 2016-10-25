İşte Beşiktaş'ta sol bek senaryoları

En iyimser ihtimalle 5 ay sonra koşulara başlayacak olan Milli sol bekin, form tutması ve sakatlığının olumsuz etkilerini üzerinden atmasının da 7-8 ayı bulacağı düşünüldüğünde Beşiktaş'ın sezonun geri kalanında tek sol bek ile idare etmesi zor görünüyor.



Beşiktaş yönetimi ise bu üzücü sakatlık sonrası, Adriano ile sol bek problemini çözecek olan Şenol Güneş'in transfer isteğine göre hareket edecek ve devre arasında adımlarını atacak.

Şimdiden konuşulmaya başlanan ve devre arasına kadar şekillenecek sol bek senaryoları şu şekilde:

1 -Ara transfer döneminde sol bek transferi yapılacak.

2-Adriano'nun yoğun maç temposunu kaldıramaması halinde Andreas Beck'ten sol bek olarak faydalanılacak.

3-Rhodolfo'nun oynamaya başlar ise Tosic sol bekte ikinci altrenatif olarak düşünülecek.(Ancak Tosic'in geçen sezonun son maçları ve bu sezonun tamamında stoperde gösterdiği müthiş performans Beck'in ikinci sol bek olma ihtimalini daha kuvvetli kılıyor.)

4 - Caner varken Adriano'yu sol önde düşünen Şenol Güneş'in Brezilyalı oyuncuyu zorunlu olarak sol beke çekmesi sonrası sol açık için yeni bir oyuncu transferi istemesi halinde kanat oyuncusu transfer edilecek.

(Bu bölge için bir kaç haftadır konuşulan isim ise West Ham'da kiralık olarak oynayan Gökhan Töre'nin geri dönmesi.Ancak 1 yıl için 2.5 milyon Sterlin'e kiralana oyuncunun geri dönmesi şu an için sadece iddiadan ibaret)