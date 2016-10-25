Gözlerinden yaş geldi
Sakatlandığı pozisyon sırasında en yakınında olan Antalyasporlu Zeki Yıldırım, yıldız oyuncunun o anki durumunu böyle anlattı
Devler Ligi de Caner'i unutmadı
Beşiktaş'ın, Antalyaspor'u 3-0 yendiği karşılaşmada, aşil tendonu kopan ve en az 6 ay sahalardan uzak kalacak olan Caner Erkin için Şampiyonlar Ligi resmi hesabından paylaşım geldi. Paylaşımda, Caner'in sol ayak aşil tendonunun koptuğu ve 6 ay sahalardan uzak kalacağını vurgulandı.
TFF'den mesaj
TFF, ameliyat olan milli futbolcu için geçmiş olsun mesajı yayınladı. İnternet sitesinden yapılan paylaşımda, "En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ettiğimiz milli futbolcu Caner Erkin ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:52
- Fırtına savunmada geçit vermiyor
Toplam 2
Yorum
Çakıcı Bu gs çok büyütüldü sonuç normal herkes yenebilir bu gs'yi bi bruma erenle olmaz bu işler ts'nin düşmanı fb değil cidden kendini bilmez gs'dir
- Konya başkanı ateş püskürdü
Toplam 3
Yorum
ömer t. Sayın .... başkan hatırlatırım geçen yıl evinizde oynadığınız fenerbahçe maçında oyuncunuz ömer şahiner topu kolla düzeltip ofsayttaki oyuncuya aktarıp gol atmıştınız..geçen yılda çıkıp en azından açıklama yapsaydınız amaa nerdeeee....
- Taş gibi adam!
Toplam 7
Yorum
hus ilk maclarda cok tedirginlik yaratmisti ,ama ligde icimizi rahatlatan bir performans yaratti.
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