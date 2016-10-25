 Gözlerinden yaş geldi – Fotomaç – 25 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ekim 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Gözlerinden yaş geldi

    Gözlerinden yaş geldi

    Sakatlandığı pozisyon sırasında en yakınında olan Antalyasporlu Zeki Yıldırım, yıldız oyuncunun o anki durumunu böyle anlattı

    Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Caner Erkin'in aşil tendonunun koptuğu pozisyonun içinde yer alan Antalyasporlu Zeki Yıldırım olayı şöyle anlattı: "Pozisyon sırasında 'şak' diye bir ses geldi. Sanki birisi alkışlamış gibi. Ne olduğunu anlayamadım, bir baktım Caner yerde. Ben tam hakeme 'bir şey yapmadım' diye koşmaya hazırlanıyordum ki anladım kötü bir şey var. Hemen Caner'in başına gittim. 'Allah'ım ne olur' diyor ve gözlerinden yaş geliyordu. Ben de kendimi çok kötü hissetim!"

    Devler Ligi de Caner'i unutmadı
    Beşiktaş'ın, Antalyaspor'u 3-0 yendiği karşılaşmada, aşil tendonu kopan ve en az 6 ay sahalardan uzak kalacak olan için Şampiyonlar Ligi resmi hesabından paylaşım geldi. Paylaşımda, Caner'in sol ayak aşil tendonunun koptuğu ve 6 ay sahalardan uzak kalacağını vurgulandı.

    TFF'den mesaj
    TFF, ameliyat olan milli futbolcu için geçmiş olsun mesajı yayınladı. İnternet sitesinden yapılan paylaşımda, "En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ettiğimiz milli futbolcu Caner Erkin ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gözlerinden yaş geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.