Gomez tarihe geçti

Wolfsburg'da kötü günler geçiren Gomez, şanssızlığını kırdı ve golünü attı. Kulüp tarihinin 1000. golünü kaydeden Alman, buna rağmen takımının Darmstadt'a 3-1 yenilmesini engelleyemedi. Gomez'in hocası Valerian İsmael "Mario büyük bir golcü. Golünü attı, devamı da gelecektir. Bundan sonra oyuna daha çok odaklanacağını düşünüyorum" dedi.