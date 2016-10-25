 Gomez tarihe geçti – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Gomez tarihe geçti

    Gomez tarihe geçti
    Wolfsburg'da kötü günler geçiren Gomez, şanssızlığını kırdı ve golünü attı. Kulüp tarihinin 1000. golünü kaydeden Alman, buna rağmen takımının Darmstadt'a 3-1 yenilmesini engelleyemedi. Gomez'in hocası Valerian İsmael "Mario büyük bir golcü. Golünü attı, devamı da gelecektir. Bundan sonra oyuna daha çok odaklanacağını düşünüyorum" dedi.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:06
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