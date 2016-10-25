 Gençlerbirliği hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    hazırlıkları sürdü

    Gençlerbirliği hazırlıkları sürdü

    , Toto Süper Lig'in 9. haftasında 'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, kondisyon ve taktik çalışmaları yaptıkları belirtildi.

    İdmana, ameliyat edilen Caner Erkin ile bireysel çalışmalar yapan Gökhan İnler'in katılmadıkları aktarıldı.

    Siyah-beyazlı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:25
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