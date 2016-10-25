Gençlerbirliği hazırlıkları sürdü
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, kondisyon ve taktik çalışmaları yaptıkları belirtildi.
İdmana, ameliyat edilen Caner Erkin ile bireysel çalışmalar yapan Gökhan İnler'in katılmadıkları aktarıldı.
Siyah-beyazlı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 20:25
- Ahmet Çavuş’a davet
Toplam 1
Yorum
Aslan NORMALDE TRÜBÜNLER YARI YARIYA OLSA RAKIBIMIZE BÜYÜK JEST OLUR VE ONLARI SPORA TESVIK ETMIS OLUR YILLAR GECSEDE HAFIZALARDA BIR ANI OLUR
- ‘Dersim’iz kupa!
Toplam 8
Yorum
isminiz KARDES HEPSI DOGRU CIKTI
- Fabregas F.Bahçe’ye
Toplam 23
Yorum
fb aziz sırf gitmemek için almaya çalışır
Gençlerbirliği hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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