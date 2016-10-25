 Bir Kara Kartal bir Real Madrid – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Bir Kara Kartal bir

    Bir Kara Kartal bir Real Madrid

    Hem kendi liginde hem de Avrupa’da mağlubiyet yüzü görmeyen ‘iki takım’ kaldı; biri Beşiktaş, biri de

    Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, bu sezon da başarılı bir performans ortaya koyuyor. Siyah-beyazlılar sezonun geride kalan süresinde oynadığı 12 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Süper Lig'de 8. hafta sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak puanını 20 yapan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde de 3 maçta 2 beraberlik ve 1 galibiyet almıştı.

    Beşiktaş dışında, hem kendi liginde hem de Avrupa kupalarında mağlubiyet yüzü görmeyen bir diğer takım . İspanyol ekibi sahasında Athletic Bilbao'yu 2-1'le geçti ve Beşiktaş ile birlikte kendi liginde ve Devler Ligi'nde mağlubiyet yaşamayan diğer takım oldu.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:55
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