Bir Kara Kartal bir Real Madrid
Hem kendi liginde hem de Avrupa’da mağlubiyet yüzü görmeyen ‘iki takım’ kaldı; biri Beşiktaş, biri de Real Madrid
Beşiktaş dışında, hem kendi liginde hem de Avrupa kupalarında mağlubiyet yüzü görmeyen bir diğer takım Real Madrid. İspanyol ekibi sahasında Athletic Bilbao'yu 2-1'le geçti ve Beşiktaş ile birlikte kendi liginde ve Devler Ligi'nde mağlubiyet yaşamayan diğer takım oldu.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:55
- Fırtına savunmada geçit vermiyor
Toplam 2
Yorum
Çakıcı Bu gs çok büyütüldü sonuç normal herkes yenebilir bu gs'yi bi bruma erenle olmaz bu işler ts'nin düşmanı fb değil cidden kendini bilmez gs'dir
- Konya başkanı ateş püskürdü
Toplam 3
Yorum
ömer t. Sayın .... başkan hatırlatırım geçen yıl evinizde oynadığınız fenerbahçe maçında oyuncunuz ömer şahiner topu kolla düzeltip ofsayttaki oyuncuya aktarıp gol atmıştınız..geçen yılda çıkıp en azından açıklama yapsaydınız amaa nerdeeee....
- Taş gibi adam!
Toplam 7
Yorum
hus ilk maclarda cok tedirginlik yaratmisti ,ama ligde icimizi rahatlatan bir performans yaratti.
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