Beşiktaş'tan TFF'ye flaş başvuru

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"30 Eylül 2016 tarihinde oyuncumuz Caner Erkin'in A Milli Takım aday kadrosunda olmadığı öğrenilince, oyuncumuzun birkaç haftadır süre gelen sol aşil tendon ağrısı (tendinit) nedeniyle, teknik heyet ve sağlık ekibinin ortak kararıyla 1 Ekim 2016 Cumartesi akşamı oynanan Çaykur Rizespor -Başiktaş maçı sonrası soyunma odasında oyuncunun sol aşil tendon kılıfı içerisine kendi kanından alınan trombosit hücre (PRP) injeksiyonu yapılmış olup, 4-5 gün ile 1 hafta dinlendirilmesi planlanmıştır.

Ertesi gün oyuncumuz ani bir karar ile A Milli Takım aday kadrosuna dahil edilince, A Milli Takım teknik heyeti ve Sağlık ekibi, oyuncumuza yapılan tedavi ve tedavi planlaması hakkında ivedilikle bilgilendirilmiştir.

Oyuncumuzun başarılı geçen ameliyat sonrası tedavi süreci başlamış olup; TFF Sağlık Kurulu ve A Milli Takım Sağlık Heyeti'ne oyuncumuza Milli Takım sürecinde (varsa) yapılan tedaviyle ilgili kulübümüze detaylı bilgilendirme yapılması için resmi başvuru yapılmıştır."