 Beşiktaş'tan TFF'ye flaş başvuru – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    'tan 'ye flaş başvuru

    Beşiktaş'tan TFF'ye flaş başvuru

    Kulübü, aşil tendonu kopan futbolcusu Caner Erkin ile ilgili Federasyonu () Sağlık Kurulu ve A Milli Takım Sağlık Heyeti'nden rapor istediğini bildirdi.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

    "30 Eylül 2016 tarihinde oyuncumuz Caner Erkin'in A Milli Takım aday kadrosunda olmadığı öğrenilince, oyuncumuzun birkaç haftadır süre gelen sol aşil tendon ağrısı (tendinit) nedeniyle, teknik heyet ve sağlık ekibinin ortak kararıyla 1 Ekim 2016 Cumartesi akşamı oynanan Çaykur Rizespor -Başiktaş maçı sonrası soyunma odasında oyuncunun sol aşil tendon kılıfı içerisine kendi kanından alınan trombosit hücre (PRP) injeksiyonu yapılmış olup, 4-5 gün ile 1 hafta dinlendirilmesi planlanmıştır.

    Ertesi gün oyuncumuz ani bir karar ile A Milli Takım aday kadrosuna dahil edilince, A Milli Takım teknik heyeti ve Sağlık ekibi, oyuncumuza yapılan tedavi ve tedavi planlaması hakkında ivedilikle bilgilendirilmiştir.

    Oyuncumuzun başarılı geçen ameliyat sonrası tedavi süreci başlamış olup; TFF Sağlık Kurulu ve A Milli Takım Sağlık Heyeti'ne oyuncumuza Milli Takım sürecinde (varsa) yapılan tedaviyle ilgili kulübümüze detaylı bilgilendirme yapılması için resmi başvuru yapılmıştır."

    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 17:19
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