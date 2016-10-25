Beşiktaş Kulübü, aşil tendonu kopan futbolcusu Caner Erkin ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu ve A Milli Takım Sağlık Heyeti'nden rapor istediğini bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"30 Eylül 2016 tarihinde oyuncumuz Caner Erkin'in A Milli Takım aday kadrosunda olmadığı öğrenilince, oyuncumuzun birkaç haftadır süre gelen sol aşil tendon ağrısı (tendinit) nedeniyle, teknik heyet ve sağlık ekibinin ortak kararıyla 1 Ekim 2016 Cumartesi akşamı oynanan Çaykur Rizespor -Başiktaş maçı sonrası soyunma odasında oyuncunun sol aşil tendon kılıfı içerisine kendi kanından alınan trombosit hücre (PRP) injeksiyonu yapılmış olup, 4-5 gün ile 1 hafta dinlendirilmesi planlanmıştır.
Ertesi gün oyuncumuz ani bir karar ile A Milli Takım aday kadrosuna dahil edilince, A Milli Takım teknik heyeti ve Sağlık ekibi, oyuncumuza yapılan tedavi ve tedavi planlaması hakkında ivedilikle bilgilendirilmiştir.
Oyuncumuzun başarılı geçen ameliyat sonrası tedavi süreci başlamış olup; TFF Sağlık Kurulu ve A Milli Takım Sağlık Heyeti'ne oyuncumuza Milli Takım sürecinde (varsa) yapılan tedaviyle ilgili kulübümüze detaylı bilgilendirme yapılması için resmi başvuru yapılmıştır."
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 17:19
- "Aboubakar, G.Saray'ın kapısından döndü"
Toplam 12
Yorum
isminiz Bir oyuncu bir takima adepte olamayayip gol atamadiginda o kotu bir forvet olmuyor sunu belirtelim mario cok kaliteli bir forvetti ama bakalim ki daha bir golunu yeni atti gol attigi halde takimi 3-1 yenildi bence aboubakar cok kaliteli bir forvet zaten takima adepte olmasinin cok zor olma nedenlerinden biri ve en onemlisi dil sorunu. Aboubakar lige kök söktürecek biraz daha alisinca aboubakari hangi stoper durduracak?
- Ali Koç 'adayım' dedi
Toplam 31
Yorum
KANARYA HAYIRLI UĞURLU OLSUN İNŞAALLAH TOPARLARSINIZ SONUNA KADAR SİZİ DESTEKLİYORUZ
- Riva ve Florya baharı
Toplam 5
Yorum
UA Saçmalamayin KALBIMIZI SÖKÜYORLAR resmen.
Beşiktaş'tan TFF'ye flaş başvuru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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