 Beşiktaş A Spor’da – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    A ’da

    Beşiktaş A Spor’da
    Potada bu sezon fırtına gibi esen Kartal'ın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Partizan'ı ağırlayacağı mücadele A ekranlarında olacak. Taraftarların biletlerini kapıştığı dev randevu yarın saat 19.00'da.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:59
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