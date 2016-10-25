 Barcelona değil Bayern gibiyiz! – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Barcelona değil Bayern gibiyiz!

    Barcelona değil Bayern gibiyiz!
    Beşiktaş'ın geçen sezon Barcelona gibi "tiki-taka" oyunundan daha çok keyif alanlar, "Geçen yılki takımı özlüyoruz" dese de Şenol Güneş'in buna cevabı hazır. Güneş, "Barça tikitaka oynuyordu ama Bayern çıktı, onları dağıttı. Bayern'in en önemli özelliği hızlı ve baskı yapan bir takım. Biz bir Bayern değiliz ama o futbolu oynamaya çalışıyoruz. Geçen sezonki oyunumuzu devam ettirseydik, bizi çözerlerdi. Barça'yı bile çözdüler" diyerek yeni sistemi savunuyor.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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