Asla yalnız değilsin
Başkan Orman, önceki gece yarısı ameliyat olan ve en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Caner Erkin’i operasyondan çıkana kadar hastanede bekledi. Sabah erkenden yine hastaneye giden başkan, “Allah tedavisi olan hastalıklar versin ve kimseyi çaresiz bırakmasın. Bunlar tedavisi olan şeyler” diye konuştu. Orman’ın ardından başta Şenol Güneş olmak üzere tüm takım arkadaşları, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim hastaneye koştu. Caner, öğleden sonra taburcu oldu.
BÜYÜK ŞANSSIZLIK
Caner Erkin önceki gece hastaneye kaldırılırken, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da operasyon bitene kadar hastaneden ayrılmadı. Gece yarısı geç saatlerde hastaneden çıkan Orman, sabah erkenden soluğu Caner'in yanında aldı. Başkan Fikret Orman, sabah ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada, "Caner büyük bir şanssızlık yaşadı, nazar değdi. Ameliyatı başarılı geçti. Futbolda böyle şeyler var. Şimdiden 'Ne zaman döneceğim' diye hesap yapıyor. İstirahat edecek. Caner, en yakın zamanda umarım aramıza dönecek. Allah tedavisi olan hastalıklar, sakatlıklar versin ve kimseyi çaresiz bırakmasın. Bunlar tedavisi olan şeyler" şeklinde konuştu.
GÜNEŞ: SABIR GEREKLİ
Öğleden sonra hastaneye giden teknik direktör Şenol Güneş de şu ifadeleri kullandı: "Hem kendisi, hem de biz tüm Beşiktaş camiası çok üzgünüz. Allah şifa versin. Şu an itibariyle iyi durumda. Morali de iyi. Biraz zamana, sabra ihtiyacı var. Ama şu anda beraber olduğumuz dönem içerisinde gayet olumlu gördüm onu. Bu dönemde biz de takım arkadaşları da camia da onu yalnız bırakmayacak. Geldiği ilk günden beri öz güveniyle takımın bir parçası olarak aileden biri olarak takım adına çok şeyler yapmaya çalışan, yürekten oynayan bir oyuncuydu. Futbolcu için önemli bir sakatlık ama daha kötülerinden Allah korusun."
'Beşiktaş'a lazımdı'
Caner Erkin'i yalnız bırakmayan Milli Takım'ın hocası Terim de oyuncunun bir an önce sahalara dönmesini temenni ederek "Özellikle üzüntülerimi bildirmek istiyorum. Kimsenin sakatlığı hoş değil. Ne kadar istemeseniz de korusanız da olacağı varsa önüne geçemiyorsunuz. Caner, Beşiktaş'a lazımdı ama yapacak bir şey yok. Camiaya, takıma, hocamıza Caner'e geçmiş olsun" diye konuştu.
Kına yakın!
Aşil tendonu kopan yıldız futbolcu, ameliyatın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "İyi niyet ve dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkürler. En kısa zamanda daha güçlü olarak taraftarlarımızın önüne çıkacağım anı sabırsızlıkla bekliyorum" diyen Caner'in sakatlığı sonrasında olumlu mesajların yanında bazı olumsuz ifadeler de kullanıldı. A Milli oyuncunun twitter hesabından beğendiği gönderi dikkat çekti. A Milli oyuncu, bir taraftarın, "Caner Erkin'de gözü kalanlar, şimdi kına yakabilirler. Geçmiş olsun Beşiktaş'lı" tweetini beğenileri arasında aldı.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:53
- Fırtına savunmada geçit vermiyor
Toplam 2
Yorum
Çakıcı Bu gs çok büyütüldü sonuç normal herkes yenebilir bu gs'yi bi bruma erenle olmaz bu işler ts'nin düşmanı fb değil cidden kendini bilmez gs'dir
- Konya başkanı ateş püskürdü
Toplam 3
Yorum
ömer t. Sayın .... başkan hatırlatırım geçen yıl evinizde oynadığınız fenerbahçe maçında oyuncunuz ömer şahiner topu kolla düzeltip ofsayttaki oyuncuya aktarıp gol atmıştınız..geçen yılda çıkıp en azından açıklama yapsaydınız amaa nerdeeee....
- Taş gibi adam!
Toplam 7
Yorum
hus ilk maclarda cok tedirginlik yaratmisti ,ama ligde icimizi rahatlatan bir performans yaratti.
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