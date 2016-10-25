 Aboubakar kaliteli bir forvet – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    kaliteli bir forvet

    Aboubakar kaliteli bir forvet

    Orman, “ doğaçlama bir transfer değil, özgüveni yerine geliyor” diye konuştu

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kamerunlu forvet Aboubakar'ın her geçen gün daha iyiye gittiğini ifade etti. 'ın kaliteli bir oyuncu olduğunun altını ısrarla çizen Orman, "Zaten öyle doğaçlama yapılmış bir transfer değil. Bizim onu satın alma opsiyonu ile transfer etmemizin sebebi de oydu. Kendini kanıtlamış, çok önemli bir oyuncu. Biraz adaptasyon süreci oldu. Bir de duygusal bir çocuk. Şimdi ailesi geldi ve yavaş yavaş adapte oldu, öz güveni de geldi" ifadesini kullandı.

    Gruptan lider çıkabiliriz
    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynayacağı Napoli ve Benfica maçlarını kazanması halinde gruptan lider olarak çıkabileceğini söyleyen Orman şöyle devam etti: "İstanbul'daki Napoli maçı çantada keklik değil, sonra da Benfica maçımız var. İki tane maçı burada peş peşe kazanabilirsek grup lideri olarak çıkma şansımız var ama kolay değil. Ne emekler çekerek geldik, çalışıyoruz ve emek sarf ediyoruz. Allah Beşiktaş camiasına iyi günler göstersin."
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:55
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