4 ay sonra koşulara başlar

Kulüp doktoru Sarper Çetinkaya, 6 ay sahalardan uzak kalacak Caner'in, 4 ay sonra koşulara başlayabileceğini söyledi.

Çetinkaya, "Ameliyatı başarılı geçti. Başta morali bozuldu, talihsizlik nedeniyle isyanları vardı. Aşil tendonu kopukluğu 5-6 aya varabilen bir süreç. Önemli olan sonu iyi olsun. Biz eski Caner'i en kısa zamanda sahalarda dönmek istiyoruz. Ayağında bir cihaz var ve 2 ay onunla yürüyecek. Caner kuvvetli, ağrı eşiği yüksek bir oyuncu. Tahminen her şey yolunda giderse 4. ayda koşulara başlar" diye konuştu.



ANTİBİYOTİK KULLANMASI TETİKLEDİ Mİ?

Caner'in yaşadığı sakatlığın sıklıkla basketbolcularda meydana geldiği belirtilirken, Profesör Sinan Karaoğlu çarpıcı bir yorumda bulundu. Karaoğlu, "Aşil tendonu kopması çok basit bir sebeple veya darbe almadan bile gerçekleşebilir. Bazı antibiyotikler ise aşil tendonu kopmalarıyla ilişkilendirilir, aşil tendonu kopma olasılığını artırır. Bu, tendonda zayıflama neticesinde bardağı taşıran son damla tendonun kopması olur" dedi. Bu durum Caner'in 2 yıl önce gittiği bir restoranda düşüp bayılması olayını akıllara getirdi. Caner'e o dönem 'hipoglisemi akını' teşhisi konmuş, bu sıkıntıyı atlatması için antibiyotik kullanması gerektiği söylenmişti.