4 ay sonra koşulara başlar
Kulüp doktoru Sarper Çetinkaya, 6 ay sahalardan uzak kalacak Caner'in, 4 ay sonra koşulara başlayabileceğini söyledi.
ANTİBİYOTİK KULLANMASI TETİKLEDİ Mİ?
Caner'in yaşadığı sakatlığın sıklıkla basketbolcularda meydana geldiği belirtilirken, Profesör Sinan Karaoğlu çarpıcı bir yorumda bulundu. Karaoğlu, "Aşil tendonu kopması çok basit bir sebeple veya darbe almadan bile gerçekleşebilir. Bazı antibiyotikler ise aşil tendonu kopmalarıyla ilişkilendirilir, aşil tendonu kopma olasılığını artırır. Bu, tendonda zayıflama neticesinde bardağı taşıran son damla tendonun kopması olur" dedi. Bu durum Caner'in 2 yıl önce gittiği bir restoranda düşüp bayılması olayını akıllara getirdi. Caner'e o dönem 'hipoglisemi akını' teşhisi konmuş, bu sıkıntıyı atlatması için antibiyotik kullanması gerektiği söylenmişti.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:57
- Fırtına savunmada geçit vermiyor
Toplam 2
Yorum
Çakıcı Bu gs çok büyütüldü sonuç normal herkes yenebilir bu gs'yi bi bruma erenle olmaz bu işler ts'nin düşmanı fb değil cidden kendini bilmez gs'dir
- Konya başkanı ateş püskürdü
Toplam 3
Yorum
ömer t. Sayın .... başkan hatırlatırım geçen yıl evinizde oynadığınız fenerbahçe maçında oyuncunuz ömer şahiner topu kolla düzeltip ofsayttaki oyuncuya aktarıp gol atmıştınız..geçen yılda çıkıp en azından açıklama yapsaydınız amaa nerdeeee....
- Taş gibi adam!
Toplam 7
Yorum
hus ilk maclarda cok tedirginlik yaratmisti ,ama ligde icimizi rahatlatan bir performans yaratti.
4 ay sonra koşulara başlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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