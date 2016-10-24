 Yine çift forvet – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    24 Ekim 2016, Pazartesi
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    Yine çift forvet

    Yine çift forvet
    Şenol Güneş, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçında olduğu gibi mücadelesinde bir kez daha forveti sahaya sürdü. maçında 2 gol atan Vincent 'ın yanında yine gol arayan oyuncu oldu. Oyun dizilişinde orta sahanın sağında gözüken Aboubakar, takımının hücumu sırasında Cenk Tosun'un yanında gol aradı.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:17
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