Tribünde Japon çocuklar
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçında tribünlerde renkli görüntüler vardı. Tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlar arasında bir grup çocuk fazlasıyla dikkat çekti. Japonya'dan geldikleri öğrenilen çocuklar Vodafone Arena'da Beşiktaş'ın Antalya maçını takip etti. Japonlar 90 dakika boyunca gollerde büyük sevinç yaşarken, Vodafone Arena'yı da hayranlık dolu bakışlarla izlediler.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
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bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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