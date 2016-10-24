 Tribünde Japon çocuklar – Fotomaç – 24 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Tribünde Japon çocuklar

    Tribünde Japon çocuklar
    'ın Antalyaspor maçında tribünlerde renkli görüntüler vardı. Tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlar arasında bir grup çocuk fazlasıyla dikkat çekti. Japonya'dan geldikleri öğrenilen çocuklar Vodafone Arena'da Beşiktaş'ın Antalya maçını takip etti. Japonlar 90 dakika boyunca gollerde büyük sevinç yaşarken, Vodafone Arena'yı da hayranlık dolu bakışlarla izlediler.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tribünde Japon çocuklar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.