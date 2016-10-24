Tek forvetle yürümeli
Cenk ve Aboubakar birbirine markaj yapıyor. Ne zaman Şenol Güneş, tek forvete döndü, Talisca da kendini buldu.
Maç başlıyor Beşiktaş çift santrfor. Maç devam ediyor Beşiktaş'ın çift santrforunu Antalya defansının markaj yapmasına gerek yok. Beşiktaş'ın çift santrforu zaten birbirlerine markaj yapıyorlar.
Biri diğerini bozuyor, diğeri öbürünü.
Şenol Güneş ne zaman tek santrafora dönüyor Beşiktaş da normale dönüyor.
Bazı şeyler inanılır gibi değil. Beşiktaş ilk golü atıyor Antalyalı 10 futbolcu hakemin üzerine gidiyor. 2 sarı, 1 kırmızı çıkıyor. En az 4-5 dakika itiraz. Yahu kardeşim gol verilmiş.
Değiştiremezsin. 11'e 11 oynamaya bak. Atılan oyuncu neden atıldı bilmiyorum ama ters bir şey söyledi ki atıldı. 2 veya 3 maç ceza yiyecek. Yani önümüzdeki haftalardaki Antalya'nın esas rakiplerine karşı oynayamayacak.
Bu oyuncular da "Biz profesyoneliz" diyorlar. Peki pozisyon faul mü? 2, 3 defa net baktım: Değil. Çünkü maç içindeki çekimde de bana değil gibi geldi. Hakem pozisyona yakın. O da devam ettirdi. Ve o futbolcu yerde yatmaya devam ediyor. Öyle bir darbede futbolcu o kadar saat yerde yatmaz.
Maç 11'e 11 oynanırken Antalya bayağı iyi. Zaten Beşiktaş da sana yardım ediyor çift santrforla. Orta sahada Antalya istediği gibi oyunu kuruyor ve Beşiktaş defansının üzerine geliyor.
Şenol Güneş, Talisca ilk yarı iyi oynamamasına rağmen onunla devam etti. Bence de doğru yaptı. Sebebi Talisca hücumda çok etkili olabilecek bir oyuncu, defansta değil. Çift santrforlu düzende işi zor. Ama santrafor tek olunca orta alandan rakip kaleye diklemesine ve aralara girerek iş yapabilecek bir oyuncu. Nitekim bunu net gördük.
Şenol Güneş'in de işi zor. Bir santrafor (Gomez) ve orta sahadaki beyni (Sosa) kaybedince yeni arayışlar içinde. Birkaç maç sonra bu takımı oturtacaktır.
Şu anda Konya'da stat doluyor, Beşiktaş'ta stat doluyor, başka yerlerde statlar boş. Bakalım diğer statlar ne zaman dolacak. Stat dolu olunca atmosfer de farklı oluyor. Seyirci de rakip de hakem de havaya giriyor. Galatasaray da iki maçtır doluya yakın oynuyor.
İnşallah Trabzon yenilgisi onları küstürmez.
F.Bahçe'nin hali ortada. Başkanı kavga ediyor, seyircisi kavga ediyor.
Aboubakar yavaş yavaş ısınıyor.
Arkadaşlarına da boş alanlar yaratıyor.
Kendisi de çok iyi yerlere gidiyor. Ayakları da topa yumuşak. Akıllı bir oyuncu.
Biraz daha ısındı mı mutlaka daha iyi işler yapacak belli. Bütün basın "Aboubakar, başkası atar" diyordu. Şimdi "Aboubakar habire takar"a geldi iş...
HAKEM İLK GOLDE KALDI
Hakem Barış Şimşek bir müddet itirazların etkisinde kaldı. İlk golden önceki pozisyona takıldı. Sonra kurtulmaya kalktı ama maça tam hakim olamadı.
Bazen öyle fauller verdi ki inanılır gibi değil. Mesela Antalyasporlu oyuncu ceza alanı içinde sağdan giriyor, ikili mücadelede ayakta kalıyor en ufak bir müdahale yok, Antalyaspor aleyhine faul düdüğü. Karşılaşma içinde böyle 3-4 tane pozisyon daha var.
Yani demek ki karşılaşma biraz daha kitlense, maçın altından kalkamayacak.
O zaman da "Yıllarca niye büyük maçlar idare edemedim" sorusunu kendisine yöneltmesi lazım.
Biri diğerini bozuyor, diğeri öbürünü.
Şenol Güneş ne zaman tek santrafora dönüyor Beşiktaş da normale dönüyor.
Bazı şeyler inanılır gibi değil. Beşiktaş ilk golü atıyor Antalyalı 10 futbolcu hakemin üzerine gidiyor. 2 sarı, 1 kırmızı çıkıyor. En az 4-5 dakika itiraz. Yahu kardeşim gol verilmiş.
Değiştiremezsin. 11'e 11 oynamaya bak. Atılan oyuncu neden atıldı bilmiyorum ama ters bir şey söyledi ki atıldı. 2 veya 3 maç ceza yiyecek. Yani önümüzdeki haftalardaki Antalya'nın esas rakiplerine karşı oynayamayacak.
Bu oyuncular da "Biz profesyoneliz" diyorlar. Peki pozisyon faul mü? 2, 3 defa net baktım: Değil. Çünkü maç içindeki çekimde de bana değil gibi geldi. Hakem pozisyona yakın. O da devam ettirdi. Ve o futbolcu yerde yatmaya devam ediyor. Öyle bir darbede futbolcu o kadar saat yerde yatmaz.
Maç 11'e 11 oynanırken Antalya bayağı iyi. Zaten Beşiktaş da sana yardım ediyor çift santrforla. Orta sahada Antalya istediği gibi oyunu kuruyor ve Beşiktaş defansının üzerine geliyor.
Şenol Güneş, Talisca ilk yarı iyi oynamamasına rağmen onunla devam etti. Bence de doğru yaptı. Sebebi Talisca hücumda çok etkili olabilecek bir oyuncu, defansta değil. Çift santrforlu düzende işi zor. Ama santrafor tek olunca orta alandan rakip kaleye diklemesine ve aralara girerek iş yapabilecek bir oyuncu. Nitekim bunu net gördük.
Şenol Güneş'in de işi zor. Bir santrafor (Gomez) ve orta sahadaki beyni (Sosa) kaybedince yeni arayışlar içinde. Birkaç maç sonra bu takımı oturtacaktır.
Şu anda Konya'da stat doluyor, Beşiktaş'ta stat doluyor, başka yerlerde statlar boş. Bakalım diğer statlar ne zaman dolacak. Stat dolu olunca atmosfer de farklı oluyor. Seyirci de rakip de hakem de havaya giriyor. Galatasaray da iki maçtır doluya yakın oynuyor.
İnşallah Trabzon yenilgisi onları küstürmez.
F.Bahçe'nin hali ortada. Başkanı kavga ediyor, seyircisi kavga ediyor.
Aboubakar yavaş yavaş ısınıyor.
Arkadaşlarına da boş alanlar yaratıyor.
Kendisi de çok iyi yerlere gidiyor. Ayakları da topa yumuşak. Akıllı bir oyuncu.
Biraz daha ısındı mı mutlaka daha iyi işler yapacak belli. Bütün basın "Aboubakar, başkası atar" diyordu. Şimdi "Aboubakar habire takar"a geldi iş...
HAKEM İLK GOLDE KALDI
Hakem Barış Şimşek bir müddet itirazların etkisinde kaldı. İlk golden önceki pozisyona takıldı. Sonra kurtulmaya kalktı ama maça tam hakim olamadı.
Bazen öyle fauller verdi ki inanılır gibi değil. Mesela Antalyasporlu oyuncu ceza alanı içinde sağdan giriyor, ikili mücadelede ayakta kalıyor en ufak bir müdahale yok, Antalyaspor aleyhine faul düdüğü. Karşılaşma içinde böyle 3-4 tane pozisyon daha var.
Yani demek ki karşılaşma biraz daha kitlense, maçın altından kalkamayacak.
O zaman da "Yıllarca niye büyük maçlar idare edemedim" sorusunu kendisine yöneltmesi lazım.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:16
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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