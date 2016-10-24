 Taş gibi adam! – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    24 Ekim 2016, Pazartesi
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    Taş gibi adam!

    Taş gibi adam!

    'ın başarılı ismi Dusko , maçında da performansıyla büyük beğeni topladı.

    Her geçen maç daha iyi bir performans ortaya koyan Sırp stoper, dün akşam da savunmada adeta duvar ördü. Antalya karşısında tam 10 ikili mücadele kazanan , 6 kez top çaldı, 6 kez pas kesti ve 7 kez de kalesindeki pozisyonları uzaklaştırdı. Hücuma da destek verdi Tosic sadece savunmadaki savaşı ile değil hücumdaki etkinliği ile de dikkatleri çekti. 83 kez ile Marcelo'dan sonra en çok topla oynayan isim olan siyah-beyazlı futbolcu, 'ın oyunu savunmadan kurmasına yardımcı oldu ve yüzde 91.7'lik pas isabet oranı ile oynadı. Tam 3 kilit pas atan Tosic bir de asist yaptı, ayrıca bir de şut çekti.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:20
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