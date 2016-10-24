Taş gibi adam!
Beşiktaş'ın başarılı ismi Dusko Tosic, Antalyaspor maçında da performansıyla büyük beğeni topladı.
Her geçen maç daha iyi bir performans ortaya koyan Sırp stoper, dün akşam da savunmada adeta duvar ördü. Antalya karşısında tam 10 ikili mücadele kazanan Tosic, 6 kez top çaldı, 6 kez pas kesti ve 7 kez de kalesindeki pozisyonları uzaklaştırdı. Hücuma da destek verdi Tosic sadece savunmadaki savaşı ile değil hücumdaki etkinliği ile de dikkatleri çekti. 83 kez ile Marcelo'dan sonra en çok topla oynayan isim olan siyah-beyazlı futbolcu, Beşiktaş'ın oyunu savunmadan kurmasına yardımcı oldu ve yüzde 91.7'lik pas isabet oranı ile oynadı. Tam 3 kilit pas atan Tosic bir de asist yaptı, ayrıca bir de şut çekti.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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