 Orman'dan Caner'e ziyaret – Fotomaç – 24 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Orman'dan Caner'e ziyaret

    Orman'dan Caner'e ziyaret

    Kulübü Başkanı Orman: "Caner, umarım en yakın zamanda aramıza dönecek"

    Kulübü Başkanı Fikret Orman, maçında aşil tendonu kopan ve ameliyat edilen Caner Erkin'i hastanede ziyaret etti.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre milli futbolcuya geçmiş olsun dileklerinde bulunan Orman, ameliyatı gerçekleştiren Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Sarper Çetinkaya'dan Caner Erkin'in son durumuyla ilgili bilgi aldı.

    Fikret Orman yaptığı açıklamada, Caner'in moralinin iyi olduğunu belirterek, "Ne zaman döneceğim diye hesap yapıyor. İstirahat edecek. Caner, en yakın zamanda umarım aramıza dönecek. Allah tedavisi olan hastalıklar, sakatlıklar versin ve kimseyi çaresiz bırakmasın. Bunlar tedavisi olan şeyler. Bizim için kayıp ancak Beşiktaş'ın geniş bir kadrosu var. Yolumuza devam edeceğiz. Bunlar bizim evlatlarımız. Bizimle beraber olduğu sürece bütün çocuklarımıza ailemizin bir ferdi olarak gerekli ilgiyi göstermeye çalışıyoruz. Caner, Beşiktaş'a çok çabuk uyum sağladı. Sanki 10 senedir bu kulüpte gibi oynuyor. Taraftar da onu çok sevdi. Bir an önce dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Orman'dan Caner'e ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.