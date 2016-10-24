Orman'dan Caner'e ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Antalyaspor maçında aşil tendonu kopan ve ameliyat edilen Caner Erkin'i hastanede ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre milli futbolcuya geçmiş olsun dileklerinde bulunan Orman, ameliyatı gerçekleştiren Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Sarper Çetinkaya'dan Caner Erkin'in son durumuyla ilgili bilgi aldı.

Fikret Orman yaptığı açıklamada, Caner'in moralinin iyi olduğunu belirterek, "Ne zaman döneceğim diye hesap yapıyor. İstirahat edecek. Caner, en yakın zamanda umarım aramıza dönecek. Allah tedavisi olan hastalıklar, sakatlıklar versin ve kimseyi çaresiz bırakmasın. Bunlar tedavisi olan şeyler. Bizim için kayıp ancak Beşiktaş'ın geniş bir kadrosu var. Yolumuza devam edeceğiz. Bunlar bizim evlatlarımız. Bizimle beraber olduğu sürece bütün çocuklarımıza ailemizin bir ferdi olarak gerekli ilgiyi göstermeye çalışıyoruz. Caner, Beşiktaş'a çok çabuk uyum sağladı. Sanki 10 senedir bu kulüpte gibi oynuyor. Taraftar da onu çok sevdi. Bir an önce dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.