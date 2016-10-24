 Oğuzhan Özyakup yine yok – Fotomaç – 24 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    yine yok

    Oğuzhan Özyakup yine yok
    Sakatlığı nedeniyle son maçlarda takımdaki yerini alamayan , mücadelesinde de kadroda bulunmadı. maçında ilk 11'de görev alan Oğuzhan, bu karşılaşma sonrası yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde 3. kez oynama fırsatı yakalayamadı. Güneş ayrıca Gökhan İnler, Aras Özbiliz, Kerim Frei, Atınç Nukan ve Utku Yuvakuran'ı da kadroya almadı.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Oğuzhan Özyakup yine yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.