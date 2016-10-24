Oğuzhan Özyakup yine yok
Sakatlığı nedeniyle son maçlarda takımdaki yerini alamayan Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor mücadelesinde de kadroda bulunmadı. Galatasaray maçında ilk 11'de görev alan Oğuzhan, bu karşılaşma sonrası yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde 3. kez oynama fırsatı yakalayamadı. Güneş ayrıca Gökhan İnler, Aras Özbiliz, Kerim Frei, Atınç Nukan ve Utku Yuvakuran'ı da kadroya almadı.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
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Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
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bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
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Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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