 Kiev kazanamadı – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Kiev kazanamadı

    Kiev kazanamadı
    'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinde Dinamo Kiev, Ukrayna Ligi'nde haftayı beraberlikle kapadı. A 'dan yayınlanan maçta Oleksandria'yı konuk eden Kiev, 52'de Gonzalez ile öne geçti. Skor avantajını koruyamayan ev sahibi, 79'da Ponomar'a engel olamadı ve sahadan bir puanla ayrıldı.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:14
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