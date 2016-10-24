 Kanatlandı bir kere – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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HEPSİ
    23 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kanatlandı bir kere

    Kanatlandı bir kere

    Mükemmel bir gol atarak Kartal’ı öne geçiren Kamerunlu forvet, ligdeki ilk sayısını kaydetti. Bir de asist yapan , gecenin yıldızı oldu.

    'ta dün gecenin başrolünde yeni Vincent Aboubakar vardı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Napoli karşılaşmasında kaydettiği 2 golle üzerindeki ölü toprağını atan Kamerunlu forvet, 'a da öyle bir gol attı ki taraftar şapka çıkardı. Orta sahada kaptığı topla ilerleyen 24 yaşındaki futbolcu ceza sahası dışından mükemmel bir şut atarak Kartal'ı öne geçirdi. 90 dakika boyunca mücadeleden hiç kaçmayan, arkadaşlarına ara pası atarak pozisyona sokmaya çalışan, sahada basmadık yer bırakmayan Aboubakar, futbolunu golle taçlandırırken, Beşiktaş'ın 3. golünde de Talisca'ya pası veren isimdi.

    BU MAÇTA DA ATACAKSIN
    Siyah-beyazlı futbolcu böylece Beşiktaş formasıyla çıktığı 6. lig maçında ilk golünü atıp ilk asistini yaptı. Toplamda da 9 maçta 3 gole ulaştı. Öte yandan Vincent Aboubakar'ın gol sonrası kaptan Tolga Zengin'e koşununun nedeni ortaya çıktı. Tolga'nın karşılaşmadan önce 'a "Bu maçta da gol atacaksın" diyerek moral verdiği, Kamerunlu yıldız da Antalyaspor filelerini sarstıktan sonra kaptanla sevincini paylaştı.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:36
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