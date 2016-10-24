Kanatlandı bir kere
Mükemmel bir gol atarak Kartal’ı öne geçiren Kamerunlu forvet, ligdeki ilk sayısını kaydetti. Bir de asist yapan Aboubakar, gecenin yıldızı oldu.
Beşiktaş'ta dün gecenin başrolünde yeni Vincent Aboubakar vardı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Napoli karşılaşmasında kaydettiği 2 golle üzerindeki ölü toprağını atan Kamerunlu forvet, Antalyaspor'a da öyle bir gol attı ki taraftar şapka çıkardı. Orta sahada kaptığı topla ilerleyen 24 yaşındaki futbolcu ceza sahası dışından mükemmel bir şut atarak Kartal'ı öne geçirdi. 90 dakika boyunca mücadeleden hiç kaçmayan, arkadaşlarına ara pası atarak pozisyona sokmaya çalışan, sahada basmadık yer bırakmayan Aboubakar, futbolunu golle taçlandırırken, Beşiktaş'ın 3. golünde de Talisca'ya pası veren isimdi.
BU MAÇTA DA ATACAKSIN
Siyah-beyazlı futbolcu böylece Beşiktaş formasıyla çıktığı 6. lig maçında ilk golünü atıp ilk asistini yaptı. Toplamda da 9 maçta 3 gole ulaştı. Öte yandan Vincent Aboubakar'ın gol sonrası kaptan Tolga Zengin'e koşununun nedeni ortaya çıktı. Tolga'nın karşılaşmadan önce Aboubakar'a "Bu maçta da gol atacaksın" diyerek moral verdiği, Kamerunlu yıldız da Antalyaspor filelerini sarstıktan sonra kaptanla sevincini paylaştı.
BU MAÇTA DA ATACAKSIN
Siyah-beyazlı futbolcu böylece Beşiktaş formasıyla çıktığı 6. lig maçında ilk golünü atıp ilk asistini yaptı. Toplamda da 9 maçta 3 gole ulaştı. Öte yandan Vincent Aboubakar'ın gol sonrası kaptan Tolga Zengin'e koşununun nedeni ortaya çıktı. Tolga'nın karşılaşmadan önce Aboubakar'a "Bu maçta da gol atacaksın" diyerek moral verdiği, Kamerunlu yıldız da Antalyaspor filelerini sarstıktan sonra kaptanla sevincini paylaştı.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:36
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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