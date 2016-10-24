Havaya girmeyelim
Şenol Güneş, “Şu ana kadar aldığımız sonuçlarla havaya girmenin anlamı yok. Napoli maçının etkisi vardı, tempo yapamadık. Caner’in durumu olumsuz gözüküyor” dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor karşısında skoru arttıracak pozisyonlar bulduklarını belirterek "İyi takımın eleştirisini yapıyoruz. Şu ana kadar aldığımız sonuçlarla havaya girmenin anlamı yok. Kötü sonuçlarla da etkilenmenin anlamı bulunmuyor" dedi. Rakibin direncinin fazla olduğunu belirten Güneş, "Kaliteli oyuncuları var. Savunma yapınca direnci kıramadık. Acele ve telaşlı oynamak etikledi. İkinci yarıda oyun koptu. Tempo yapamadık, diğer (Napoli) karşılaşmanın etkisi var" diye konuştu.
'RIZA BUNU ÇOK YAPIYOR'
Güneş, hakemleri eleştiren Rıza Çalımbay'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: "Rıza bunu çok yapıyor. Hem alttan alıyor hem sitem ediyor. O tür pozisyonlarda bizim aleyhimize kaç hareket vardı? 'Faul değil' demiyorum. Motivasyonun, inancın ve direncin karşısında yediği gol sinir sistemini bozdu. Maçı bir daha izlesin." Caner'in durumuna da değinen tecrübeli teknik adam, "Durumu olumsuz gözüküyor. Onu dinlendirmeyi, hiç oynatmamayı düşünyordum. Oyunun kontrolü için aldım. Çalışkan bir oyuncunun sakatlanması büyük talihsizlik" diye konuştu.
'RIZA BUNU ÇOK YAPIYOR'
Güneş, hakemleri eleştiren Rıza Çalımbay'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: "Rıza bunu çok yapıyor. Hem alttan alıyor hem sitem ediyor. O tür pozisyonlarda bizim aleyhimize kaç hareket vardı? 'Faul değil' demiyorum. Motivasyonun, inancın ve direncin karşısında yediği gol sinir sistemini bozdu. Maçı bir daha izlesin." Caner'in durumuna da değinen tecrübeli teknik adam, "Durumu olumsuz gözüküyor. Onu dinlendirmeyi, hiç oynatmamayı düşünyordum. Oyunun kontrolü için aldım. Çalışkan bir oyuncunun sakatlanması büyük talihsizlik" diye konuştu.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:19
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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