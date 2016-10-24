 Havaya girmeyelim – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Havaya girmeyelim

    Havaya girmeyelim

    Şenol Güneş, “Şu ana kadar aldığımız sonuçlarla havaya girmenin anlamı yok. maçının etkisi vardı, tempo yapamadık. Caner’in durumu olumsuz gözüküyor” dedi.

    Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşısında skoru arttıracak pozisyonlar bulduklarını belirterek "İyi takımın eleştirisini yapıyoruz. Şu ana kadar aldığımız sonuçlarla havaya girmenin anlamı yok. Kötü sonuçlarla da etkilenmenin anlamı bulunmuyor" dedi. Rakibin direncinin fazla olduğunu belirten Güneş, "Kaliteli oyuncuları var. Savunma yapınca direnci kıramadık. Acele ve telaşlı oynamak etikledi. İkinci yarıda oyun koptu. Tempo yapamadık, diğer (Napoli) karşılaşmanın etkisi var" diye konuştu.

    'RIZA BUNU ÇOK YAPIYOR'
    Güneş, hakemleri eleştiren Rıza Çalımbay'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: "Rıza bunu çok yapıyor. Hem alttan alıyor hem sitem ediyor. O tür pozisyonlarda bizim aleyhimize kaç hareket vardı? 'Faul değil' demiyorum. Motivasyonun, inancın ve direncin karşısında yediği gol sinir sistemini bozdu. Maçı bir daha izlesin." Caner'in durumuna da değinen tecrübeli teknik adam, "Durumu olumsuz gözüküyor. Onu dinlendirmeyi, hiç oynatmamayı düşünyordum. Oyunun kontrolü için aldım. Çalışkan bir oyuncunun sakatlanması büyük talihsizlik" diye konuştu.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:19
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