Güneş’ten lig rotasyonu
Bu sezon geniş kadroyu iyi değerlendirmeye çalışan Şenol Güneş, diğer karşılaşmalarda olduğu gibi rotasyona gitti ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Napoli maçına göre 3 değişiklik yaptı. İtalya'daki karşılaşmada ilk 11'de forma giyen Necip Uysal, Caner Erkin ve Andreas Beck, Antalyaspor maçında yedekler arasında yer aldı. Bu oyuncuların yerine ilk 11'de Gökhan Gönül, Anderson Talisca ve Cenk Tosun şans buldu.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
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Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
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bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
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Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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