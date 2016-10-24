 Güneş’ten lig rotasyonu – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    24 Ekim 2016, Pazartesi
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    Güneş’ten lig rotasyonu

    Güneş’ten lig rotasyonu
    Bu sezon geniş kadroyu iyi değerlendirmeye çalışan Şenol Güneş, diğer karşılaşmalarda olduğu gibi rotasyona gitti ve Şampiyonlar Ligi'ndeki maçına göre 3 değişiklik yaptı. İtalya'daki karşılaşmada ilk 11'de forma giyen , Caner Erkin ve Andreas Beck, maçında yedekler arasında yer aldı. Bu oyuncuların yerine ilk 11'de Gökhan Gönül, Anderson Talisca ve Cenk Tosun şans buldu.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:15
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