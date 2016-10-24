Gol pastası
Antalya’yı farklı geçen Kartal’ın, ikinci golünde, kale önünden başlayarak 9 farklı oyuncu tam 13 tek pas yaptı ve atak Talisca’nın golüyle noktalandı
Beşiktaş, Antalyaspor maçında Barcelona'ya nazire yaptı. Sahadan 3-0 galip ayrılan siyah-beyazlı ekip, ikinci golde arka arkaya tam 13 pas yaptı. 72. dakikada kendi kale önünden seri paslara başlayan Beşiktaşlı oyuncular, Antalyasporlu oyuncuları tam anlamıyla uyuttu ve Talisca ile hücumu golle tamamladı. Topa 9 dokuz farklı isim dokunurken gol pası ise sahanın başarılı ismi Quaresma'dan geldi. Kartal'ın bu gözlerimizin pasını silen atağı 27.76 saniye sürerken golü ağlara bırakan Talisca tam 71 metre koşu yaptı.
Brezilyalı oyuncu ayrıca Beşiktaş'ın skoru belirleyen golünü de ağlara bırakarak maçı 2 golle tamamladı. Şampiyonlar Ligi grup maçında Benfica'yı avlayan Talisca, ligde de şimdiye kadar oynadığı 5 maçta 3 gol ve 1 asist yapmış oldu ve yıldız futbolcu şimdiye kadar ligde 4 kez skora katkıda bulundu. Talisca gollerinden ikisini sol ayağı ile birini de kafayla kaydetti. Maç sonrası oldukça mutlu olan Talisca, iki goldeki asistin de çok güzel olduğunu belirterek, "Bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
Brezilyalı oyuncu ayrıca Beşiktaş'ın skoru belirleyen golünü de ağlara bırakarak maçı 2 golle tamamladı. Şampiyonlar Ligi grup maçında Benfica'yı avlayan Talisca, ligde de şimdiye kadar oynadığı 5 maçta 3 gol ve 1 asist yapmış oldu ve yıldız futbolcu şimdiye kadar ligde 4 kez skora katkıda bulundu. Talisca gollerinden ikisini sol ayağı ile birini de kafayla kaydetti. Maç sonrası oldukça mutlu olan Talisca, iki goldeki asistin de çok güzel olduğunu belirterek, "Bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
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bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
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Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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